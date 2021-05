USA tühistab maskikandmise kohustuse vaktsineeritutele

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) teatas neljapäeval, et tühistab koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud inimestele maskikandmise nõude.

"Täielikult vaktsineeritud inimesed saavad nii sise- ja ka välistingimustes osaleda suurtel ja väiksematel üritustel ilma maski kandmata või sotsiaalset vahemaad hoidmata," ütles CDC direktor Rochelle Walensky.

USA president Joe Biden nimetas maskikandmise kohustuse tühistamist suureks päevaks võitluses koroonapandeemia vastu.

"Ma arvan, et see on suurepärane verstapost ja suur päev," ütles president Valges Majas tehtud üleriigilises telepöördumises.

Telekanali CNN andmetel jääb maskikandmine esialgu siiski kohustuslikuks rongides, bussides ja lennukites.