Sõõrumaa: otsime Patarei arendusele teisi finantseerimisviise

Aprillis teatas Sõõrumaa, et plaanib Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) esitada taotluse projekti tähtaja viieaastaseks pikendamiseks, mille tulemusel valmiks kogu arendus 2026. aasta asemel hoopis 2031. aastal.

Sõõrumaa ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et pole veel RKAS-ile taotlust esitanud, kuid plaanib seda lähiajal teha.

"Seni kuni tegu puudutab miljoneid, sellega me saame ise hakkama, aga kui asi puudutab kümneid miljoneid, siis on vaja terviklikke finantseerimislahendusi," selgitas Sõõrumaa vajadust laenu võtta.

Esmalt plaanis Sõõrumaa KredExi kaudu laenu võtta, kuid selgus, et projekt tingimustele ei vasta, sest KredEx enam suuri otselaene ei anna. Võimalus oleks KredExi kaudu saada kommertspankadelt käendust, kuid ka see võimalus ei tundu praegu tõenäoline.

"Kommertspankadel on oma normid, mis on kõikidele ettevõtjatele arusaadavad, kes on pangas käinud. Sul peaks olema vähemalt 30-40 protsenti usutavaid eellepinguid, usutav äriplaan ja omafinantseerimise osa ning siis kommertspank annabki laenu," selgitas Sõõrumaa.

Projekti kogumaksumus on Sõõrumaa sõnul suurusjärgus 70-80 miljonit eurot. Ta selgitas, et oluline pole, palju raha puudu jääb, vaid see, kuidas laenuandmist lahendatakse.

"Eks me proovime leida ka teistsuguseid finantseerimislahendusi ja võibolla ka teatud mõttes teha töödejaotust. Meil on ju üks päris suur osa muuseum, mille peame korda tegema. Selle saab võibolla natuke eraldiseisvana korda teha," sõnas Sõõrumaa.

Ta selgitas, et ülejäänud hooneosad tuleb konserveerida, et need ei laguneks. Sõõrumaa lisas, et võibolla ei pea neid ka kiiremas korras täies mahus taastama.

"Merekindlus on eelkõige turismiga seotud objekt. Kõik, mis on turistile meelepärane, teda siia täiendavalt meelitab, on hea nii merekindlusele kui ka tervele Tallinnale ja Eestile tervikuna," ütles ärimees ja lisas, et tema hinnangul on tegemist Tallinna õige olulisema muinsuskaitseobjektiga.