Uuring: ohutunnetus koroonaviiruse osas püsib madal

Mai alguses Turu-uuringute AS-i läbi viidud küsitluse kohaselt arvavad pooled inimesed, et terav kriis on möödas, kuid ohutusabinõude järgminine on oluline. Kolmandik hindab olukorda jätkuvalt kriitiliseks. Ohutunnetus on olnud langustrendis alates märtsi keskpaigast, kui 81 protsenti inimestest pidas olukorda kriitiliseks.

Ohutunnetuse langusega väheneb käsikäes ka ohutusabinõude järgimine. Ohutusmeetmete järgimata jätmise põhjusena tuuakse kas tööga seotud või perekondlikke kohustusi, ohutusmeetmete ununemist, aga ka seda, et kõiki abinõusid ei peeta oluliseks või vajalikuks, muuhulgas enda vaktsineerituse pärast.

Pärast piirangute leevendamist mai alguses on suurenenud ka inimeste arv, kes arvavad, et meetmeid peaks hakkama uuesti karmistama. Aprilli teises pooles arvas 23 protsenti elanikest, et meetmeid peaks karmistama, kuid mai alguseks oli nende osakaal kasvanud 32 protsendini. Samas vähenes inimeste arv, kes pooldavad meetmete leevendamist, seda 29 protsendilt 23 protsendile.

Teadlikkus viiruse leviku piiramise meetmetest püsib ühtlaselt hea. Pooled vastajad on hästi ja ligikaudu 40 protsenti üldjoontes kursis, millised meetmed hetkel kehtivad. Küsitluses osalenutest on juba 36 protsenti vaktsiini saanud ja 42 protsenti plaanib end kindlasti või tõenäoliselt vaktsineerida. Põhimõttelisi vaktsineerimise vastaseid on ligikaudu 2-3 protsenti elanikkonnast.

Kõige usaldusväärsemateks infoallikateks vaktsineerimise kohta teabe saamisel on Eesti elanike jaoks jätkuvalt Eesti arstid ja teadlased, keda märkis kolme usaldusväärsema infoallika seas 53 protsenti vastanutest, oma perearsti, pereõde või raviarsti märkis 43 protsenti.