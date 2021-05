Rohelised andsid riigikogule üle allkirjad perekonnaseaduse muutmiseks

"Rohelised soovivad rahvusvahelisel perede päeval kinnitada oma toetust kõigile perekondadele. Kõigil Eesti peredel on põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. On aeg, et ka riik lõpuks ometi tunnustaks seda," ütles erakonna esinaine Züleyxa Izmailova.

Petitsiooniga soovivad allkirjastanud algatada perekonnaseaduse muutmise, mis sätestaks abielu edaspidi kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

Riigikogu võttis 2014. aasta 9. oktoobril vastu kooseluseaduse, mille rakendusaktid on siiani vastu võtmata.