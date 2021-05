Esmaspäeval algab kaitseväe õppus Kevadtorm

17. maist kuni 5. juunini kestval õppusel kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.

Õppusel on peamisteks õppivateks üksusteks 1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppuse intensiivseim osa kestab 24. maist 5. juunini, mil toimuvad põhilahingud kaitseväe raamistikus ja seejärel pataljonide lahinglaskmised brigaadi raamistikus kahe brigaadi koostöös. Õppuse põhitegevused toimuvad Kesk- ja Põhja-Eestis.

Osalevast isikkoosseisust pea 350 on reservväelased, kelle osalemine õppusel on kaitseväe tegevuses kõige kriitilisem ja nende saabumisel kasutatakse tervisedeklaratsioone ning kiirtestimist, et maksimaalselt tagada tervete inimeste osalemine.​

Juhul kui mõnel võitlejal peaksid õppusele siirmisel või selle vältel ilmnema koroonaviirusele viitavad sümptomid, siis tagatakse talle võimalikult kiire isolatsioon ja vajalikud testimised, vältimaks levikut isikkoosseisu seas.

Kokku on õppusel Kevadtorm osalemas pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist.

"Kevadtormi eesmärgiks on viia ajateenijate väljaõpe lõpule ning saata reservi võimalikult hästi välja õpetatud allüksused nagu varasematel aastatel. Möödunudaastane Kevadtorm näitas, et väljaõppe eesmärkide saavutamine väiksemas mahus õppusel on võimalik. Lisaks tõik, et me ei saa väljaõppes kergekäeliselt järeleandmisi teha, sest Eestit tuleb kaitsta igas olukorras, sealhulgas ulatusliku viirushaiguse tingimustes ning vajadusel peab kaitsevägi hakkama saama palju keerukamate ülesannetega," ütles õppuse Kevadtorm planeerija kolonelleitnant Erkki Roosnurm.

Kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti ütles, et kasutusele võetakse läbi mõeldud ja tõhusad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ning jälgitakse tähelepanelikult osalejate tervislikku olukorda.

"Õppusel kehtivad ennekõike üldised isikliku ja kollektiivse hügieeni hoidmise reeglid, nagu käte pesu, distantsi hoidmine, vajadusel isikukaitsevahendite kasutamine. Staapides kasutatakse eelnevat kiirtestimist ja kaitsemaske, et vältida COVID-positiivsete sattumine kinnisele staabialale või hilisemat piisknakkuse levikut siseruumis. Samuti viiakse üksuste omavahelised kontaktid miinimumini: kasutatakse maksimaalselt kaitseväe enda harjutusalasid ja välditakse avalikku ruumi, et ei tekiks võimalust väljastpoolt nakkuse sissekandmisele õppusele," ütles Lusti.

Kevadtormist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused, kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad nii Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

Kolme nädala vältel on teedel liikumas tavapärasest ka rohkem kaitseväe tehnikat ning kolonne, kaitsevägi loodab liiklejate kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele. Õppusest võtab osa sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid ja tanke.