Kevadtormi juht loodab, et Siili saab korraldada täismahus

Kui aasta tagasi, esimesel koroonakevadel osales tavapärasest nii ajaliselt kui ka arvuliselt väiksemas mahus toimunud Kevadtormil 3500 inimest, siis sel aastal on neid õppusele kaasatud 7000.

"Selle aasta Kevadtormiga oleme taastanud normaalse Kevadtormi rutiini. Eelmisel aastal Kevadtorm küll toimus, kuid palju väiksemas mastaabis. Sel aastal osaleb kogu operatiivstruktuur, kõik väeliigid ning me oleme teinud normaalse juhtimisstaabi," rääkis õppuste üldjuht kindralmajor Indrek Sirel.

Tavaliselt osaleb Kevatormil üle 3000 reservväelase. Sel aastal on neid õppusel küll rohkem kui eelmisel kevadel, kuid koroonaaeg mõjutab Kevadtormi endiselt.

"Kevadtormil on kümme korda vähem reservväelasi kui tavaliselt. Ma väga loodan, et me väga kiiresti saame taastada tavapärase rutiini ja järgmise aasta Siili, mis on tavapäraselt suurem ka reservväelaste osas, saame viia läbi täismahus," avaldas Kaitseväe juhataja asetäitja Sirel lootust.

Sel nädalal toimuvad Kevadtormil õppelahingud, seejärel seisavad ees lahinglaskmised. Õppused lõpevad 5. juunil.