Pärnus hakkas tööle Eestis ainulaadne tänavapuhastusmasin

Pirakas auto, aga töötab suure mootorimürinata. Tavaliselt hakatakse seda tööd tegema varajastel hommikutundidel, sest päeval jääks tänavapesuauto teistele liiklejatele jalgu.

Autojuht Siim Pärna alles harjub masinaga. Varemgi töötas ta tänavapuhastusautol, aga uus auto on hoopis midagi muud. Eestis teist sarnast polegi.

"Masin on huvitav. Igasuguseid erinevaid nuppe ja tehnika on ainulaadne. Automaatkäigukast ka veel. See (masin) pidi olema üks ainukestest Eestis. Ise ei ole sellisega enne sõitnud, aga hästi põnev. Sõidad nagu sõiduautoga," rääkis Pärna.

Inimesed on linnas juba varahommikul liikvel ja auto jääb kõigile silma. Linnale on aga oluline, et tänavad puhtaks saaks.

"Uus tehnika on meie koostööpartneril ostetud ja esimesed Pärnu tänavate silmapesud on ära tehtud. Selle suhteliselt väikeste gabariitidega autoga on võimalik väga hästi kõik need tänavad, mis jalakäijate kasutuses on, kiirelt üle käia," rääkis Pärnu abilinnapea Mart Järvik.