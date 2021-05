Prokuratuur esitas Eriali kriminaalasjas süüdistuse seitsmele inimesele

Süüdistuse kohaselt panid Hoiu-laenuühistu Erial asutaja Ilya Dyagelev ja juhatuse liige Daniela Dalberg-Dyageleva ning talle kuuluv ettevõte Delkona OÜ toime investeerimiskelmuse ning esitasid Eriali tegevuse kohta valeandmeid, teatas riigiprokuratuur.

Pettuse teel tekitati hoiustajate ja avalikkuse ees ekslik arusaam ühistu tegeliku varalise seisu kohta. Seda muuhulgas selleks, et kaasata uusi hoiuseid ning väljastada suuremas mahus laene, seisab süüdistuses.

Omastamise süüdistus esitati selles, et Ilya Dyagelev, Daniela Dalberg-Dyageleva, Daniel Nevsky ja tema ettevõte Transpire OÜ omastasid Sofja Pevzner-Belošitski kaasabil kinnisvaratehingute kunstlike hinnamoonutuste abil hoiu-laenuühistust ligi miljon eurot.

Lisaks süüdistatakse Daniela Dalberg-Dyagelevat äriühingu osanikele ja audiitorile hoiu-laenuühistu Erial kohta valeandmete esitamises, Kristiinat ja Robertit dokumendi võltsimises ning Sofja Pevzner-Belošitskit dokumendi võltsimisele kaasaaitamises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütles, et suure mõjuga finantskuritegude puhul on kiire menetluslik sekkumine tähtis, sest kahju võivad kanda sajad või isegi tuhanded inimesed.

"Meie üks peamine ülesanne oli viia menetlus läbi kiirelt ja efektiivselt, et hoida ära jätkuvate kuritegude toimepanemine ja iga päevaga kasvav kahju hoiustajatele. Alustasime avalike menetlustoimingute ehk läbiotsimiste ja ülekuulamistega niipea, kui olime rikkumiste kohta kogunud piisavalt tõendeid. Pidasime pidevalt meeles Eriali hoiustajaid, kes on selles asjas tegeliku kahju kandjad," ütles Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on prokuratuur kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal jõudnud veendumusele, et HLÜ Erial juhatuse liige ja asutaja ei ole hoiuseid paigutades tegutsenud hoiustajate ega ka HLÜ Erial huvides. "Meie hinnangul lähtusid nad isiklikust kasust ning võtsid selle käigus hoiustajatelt ka õiguse laenuühistu otsustes kaasa rääkida. Süüdistuse kohaselt on juba ligi pool aastat vahi all viibiva Ilya eestvedamisel Erialist õigusliku aluseta välja viidud üle miljoni euro," ütles Nurm.

"Hoiustamine peab alati olema kaalutletud finantsotsus. Hoiu-laenuühistu lubas näiteks pangaga võrreldes suuremat tootlust, kuid sellega kaasneb hoiustajale ka suurem kohustus ja vastutus enda hoiusel silma peal hoida. Tootluse kõrval tuleb jälgida, kuhu raha tegelikult paigutatakse ning unustada ei tohi, et hoiu-laenuühistu puhul on just hoiustajad need, kes oma huvide eest hea peavad seisma," lisas Nurm.

Samuti esitati Ilya Dyagelevile süüdistus altkäemaksu andmises ning Dmitrile altkäemaksu võtmises suures ulatuses. Süüdistuse kohaselt edastas Dmitri politsei töötajana altkäemaksu eest ametialast infot Ilyale.

Politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ütles, et ametnik vabastati teenistusest vahetult pärast tema kinnipidamist novembris. "Tööalase info väljastamine ja altkäemaksu võtmine on väga tõsised rikkumised, millele lisaks kriminaalmenetluslikule sekkumisele pidime reageerima ka organisatsioonina. Politseinikena peame meile usaldatud infoga ümber käima vastutustundlikult ja tegema oma tööd silmas pidades Eesti inimeste huve. Antud juhul eksis ametnik selle vastu rängalt ning mõistis ka ise, et tema jätkamine politseinikuna on välistatud," sõnas Pärkna.

Altkäemaksu võtmise ja andmise eest karistatakse ühe kuni kümneaastase vangistusega. Investeerimiskelmuse ja omastamise eest on seadusandja ette näinud kuni viie aastase vangistuse, äriühingu varalise seisundi kohta ebaõigete andmete esitamise ja dokumendi võltsimise eest kuni aastase vangistuse ning võltsitud dokumendi kasutamise eest kuni kolmeaastase vangistuse.

Hoiu-laenuühistu Erial asutati 2018. aasta jaanuaris. Ettevõtmine kaasas kapitali reklaamides kõrget tootlust. Teiseks tegevusaastaks oli kaasatud 17,2 miljonit kapitali, millelt tasuti intresse 9-12 protsenti aastas. Kaasatud vahendeid kasutati Eriali juhtkonna sõnul ettevõtmisega seotud kinnisvaraarendusteks.

Erial sattus raskustesse möödunud aasta lõpus, kui ettevõtmise asutajale esitati kahtlustus mitmes kriminaalasjas. Kui lakkas uue raha pealevool, ei olnud Erial enam võimeline olemasolevaid kohustusi teenindama. Ettevõtmine on praegu teel kas saneerimisele või pankrotti.