Hoiu-laenuühistu ERIAL kohtuasi lõppes juhi süüdimõistmisega

ERIAL-i puudutavas kohtuasjas oli teemaks veidi enam kui miljoni euro omastamine kinnisvaratehingute kaudu ning samuti investeerimiskelmus, kus hoiu-laenuühistu osakapitali näidati kunstlikult suuremana, kui see oli tegelikult, teatas Õhtuleht.

Harju maakohus tunnistas ühistu juhtfiguuri llya Dyagelevi süüdi investeerimiskelmuses ja omastamises ja mõistis talle viie aasta pikkuse vangistuse. Süüdi mõisteti ka Daniela Dalberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky. Tallinna ringkonnakohus jättis karistused muutmata.

Juhtunut kommenteerinud riigiprokurör Sigrid Nurm märkis Õhtulehele, et ERIAL-i kaasus näitas, et hoiu-laenuühistutesse investeeritud või hoiustatud raha pole pankadega võrreldes samaväärselt kaitstud. "Kaasus näitab, et isegi kui riik pahatahtlikku skeemi sekkub, ei tähenda see kahjuks, et investeerijad oma vara tagasi saavad," ütles Nurm.

"Kuigi hoiu-laenuühistute tegevusreegleid on seaduse tasemel täpsustatud, peavad inimesed ükskõik millise investeerimisvahendi kasutamise korral tegema endale selgeks sellega kaasnevad kohustused, õigused ja finantsriskid," ütles riigiprokurör, kelle sõnul on seadusandja ERIAL-i kaasuse valguses juba sellele küsimusele tähelepanu pööranud.

"Saame täna öelda, et edaspidi on seadusandja seadnud hoiu-laenuühistutele rohkem tingimusi, mis teeb sarnaste skeemide kasutamise keerulisemaks," sõnas Nurm.

