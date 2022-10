Järjekordse hoiu-laenuühistu pankrot võib tuhat inimest rahata jätta

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu on pankrotistunud, mistõttu võib umbes tuhat inimest sinna paigutatud rahast ilma jääda. Ühistust on kadunud umbes 16 miljonit eurot, teiste seas oli sinna 50 000 eurot hoiustanud ka endine välisminister Urmas Paet, teatas Eesti Ekspress.

"Ajutine pankrotihaldur Martin Krupp luges kokku, et ühistul on (selle juhi Maksim) Sorokini firmadelt saada 18 219 884 eurot. Summa sisaldab tasumata intresse," kirjutas leht.

Eesti Ekspressi andmeil võttis Sorokin ühistult oma firmadele laenu odavama intressiga, kui ühistu ise hoiustajatele tasus.

Ajal kui panga pakkusid hoiustajatel nullilähedast intressi lubas Eesti Arengu hoiu-laenuühistu kümneprotsendist ja isegi kõrgemat intressi, kirjutas leht.

Pankrotihaldur Krupp arvab oma aruandes, et ühistu kujul võib olla tegemist püramiidskeemiga, mis tähendab, et hoiustajatele maksti intresse uute hoiuste arvelt. Ühistu väljastatud laenud on antud ilma tagatiseta, mis tähendab, et nende tagasi saamine on vähetõenäoline.

Ekspress tunnistas, et Paet palus enda isik artiklist välja jätta ning leht ka kaalus seda, kuid otsustas keelduda: "Endine välisminister Paet on tuntud kui väga informeeritud ja analüüsivõimeline inimene. Et ka tema usaldas Eesti Arengu Hoiu-laenuühistut, näitab seal ilmsiks tulnud arvatava püramiidskeemi leidlikkust.

Eelmisel aastal kirjutas Eesti Ekspress, et Euroopa Parlamendi saadik, mitmekordne minister ja Reformierakonna juhatuse liige Paet on üks paljudest, kes loodab tagasi saada 100 000 eurot raskustesse sattunud hoiu-laenuühistust Erial, mis ei suuda enam kui tuhandele hoiustajale tagastada nende sääste õigel ajal ja lubatud suuruses.