Pelosi kutsus Pekingi taliolümpiamängude diplomaatilisele boikotile

"Me ei saa jätkata nagu midagi poleks viga olümpiamängude minekus Hiinale," ütles Pelosi kongressi täitevkomisjoni ja Tom Lantose inimõiguskomisjoni ühiskuulamisel Hiina teemadel.

"Kahjuks oleme siin, kuna Hiina jätkab kõigi poliitiliste eriarvamuste mahasurumist," ütles esindajatekoja demokraadist spiiker, lisades, et USA-l on kohustus "võtta sõna inimõigusrikkumiste vastu Hiinas".

"Korraldagem diplomaatiline boikott, kui see olümpia tõepoolest aset leiab," ütles Pelosi. "Ma ei tea, kas see on võimalik, kuna me ei ole olnud varem edukad."

"Ärgem austagem Hiina valitsust sellega, et riigipead läheksid Hiinasse," lisas ta.

Ühiskuulamisel käsitleti ka uiguuride kohtlemist Hiinas ja poliitilist mahasurumist Hongkongis.