Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe

"Kaitsevaldkonnas ei ole praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb seda valdkonda, inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis vajavad lahendamist nii pineva julgeolekupoliitilise olukorra tõttu kui ka vajadusest tugevdada tempokalt Eesti ja meie liitlaste kaitsevõimet," ütles Herem.

Mäe kandidatuuri toetas sel kolmapäeval ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Kristjan Mäe on kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja alates 2022. aasta kevadest, juhtides Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika analüüsi, ettevaatavat planeerimist, koostööd valitsemisala luureasutustega ning Eesti osalust rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

Kaitseministeeriumisse asus Mäe tööle 2012. aastal, ta on juhtinud ka NATO ja Euroopa Liidu osakonda ning töötanud ka muudel kaitsepoliitika struktuuriüksuste ametikohtadel.

Mäe on lõpetanud Tartu ülikooli riigiteaduste eriala ning omandanud magistrikraadi strateegilistes õpingutes U.S. Army War College'is. Lisaks on ta läbinud nii Eesti kui ka Prantsusmaa kaitseministeeriumi tuleviku liidrite programmid.

Mäe on lõpetanud ajateenistuse kaitseväes suurtükiväepataljonis 2009. aastal ja on kaitseliidu liige.

2023. aastal pälvis ta Vabariigi Presidendi Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja 2021. aastal kaitseministeeriumi III klassi teenetemärgi.

Kaitseministeeriumi kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.