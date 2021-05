Galerii: Tallinna vanalinna uusi teetõkkeid ehivad palmid ja linnaliiliad

Tallinna vanalinna Harju ja Kullassepa tänavat ilmestavad sellest nädalast arhitekt Villem Tomiste kujundatud linnamüürist inspireeritud teetõkked, mille sisse saab istutada väiksemaid puid ja põõsaid. Praegu on betoonpottidesse istutatud näiteks väiksed palmid.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet korraldas 2018. aastal ideekonkursi teetõkistena kasutatavate linnakujunduslike väikevormide loomiseks. Konkursi eesmärk oli leida linnakeskkonda visuaalselt sobituvad ja tehnilistele nõuetele vastavad sõidukite liikumist takistavad arhitektuursed ja/või kunstipärased teetõkised, selgitas ameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Konkursile laekus 14 erinevat lahendust, millest parimaks osutus Stuudio Tallinna võistlustöö "Roheline linnamüür". Võidutöö autor arhitekt Villem Tomiste tegi ettepaneku valmistada linnakujunduslikud väikevormid inspireerituna vanalinna müürist ning selle tornidest. Et tornid tänavapildis paremini välja paistaksid, nägi kavand ette, et betoonist teetõkiste sisse saab panna istutuspottides taimed.

"Väikevormid on sündinud inspireerituna vanalinna müürist ja bastionitest. Tegemist on Raekoja platsi kaitsvate teetõkistega, olles selliselt tänapäevaseks roheliseks linnamüüriks," kommenteeris Tomiste oma mõtte- ja kätetööd.

"Avalik ruum on linlase elutuba ja nii nagu kodus, on ka Harju tänava ruum kavandatud muutuvana, et olla ajakohane ja värske. Talvel kasvavad siin igihaljad männid ja pohlad, suvel aga palmid ja teised eksoodid nagu saja aasta eest siinsamas asunud hotell Kuldlõvi terrassil."

Võidutöö alusel valminud 30 teetõkist-haljastuselementi jõudsid nüüd oma asukohtadesse Harju ja Kullassepa tänaval.

Betoonpotte saab paigutada linnas vajalikesse kohtadesse kas üksikult või hajusate gruppidena. Praegu on vaasidesse istutatud kääbuspalmid, streliitsiad ja sitked linnaliiliad. Talvehooajaks asendatakse need mägimändide ja teiste igihaljaste liikidega, ütles Sulg. Taimede istutuse ja korrashoiu eest vastutab Kadrioru Park.

Lillepotid-teetõkised kaaluvad 340 kg ning on valmistatud helehallist betoonist. Võidutöös nähti ette võimalust toota teetõkist ka pisikese suveniirina.

Ideekavanditele vastavate teetõkiste prototüüpimine ja valmistamine oli aeganõudev protsess, kuna Eestis soovitud kvaliteedis betoonelementide tootmise kogemust ei olnud, märkis Sulg.

Tooted valmisid Itaalia tootja ESCOFET 1886 S.A tehases, nende tootmine ja kohale toomine maksis 67 320 eurot.