Prantsusmaa firmad ostavad rattaliikluse soodustamiseks töötajatele jalgrattaid

Prantsuse ettevõtjad on hakanud ostma oma töötajatele elektrijalgrattaid, eesmärgiga muuta nende liiklemisharjumusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tüüpiliselt maksab tööandja 70 protsenti rattaga seotud kuludest, väike osa jääb töötaja kanda ja see võetakse väikestes summades kuupalgast maha.

Enamasti soetatakse elektrijalgrattaid, mis on tõestanud oma sobivust suhteliselt suurte vahemaade läbimisel. Võrreldes koroonaeelse ajaga on aktiivsete linnaratturite arv Pariisis kasvanud 67 protsenti.

Ettevõtetel on aga oluliselt vähenenud eri sõidukompensatsioonidega seotud kulud ning Pariisi linnavalitsus on rajanud rohkesti ajutisi rattateid, mis on nüüd saamas alalisteks.