Linnaplaneerija: Tallinna kesklinna rattateed tuleks teha turvaliseks

Soojade ilmadega toovad inimesed oma jalgrattad keldritest välja ning vajadus korraliku rattateede võrgustiku järele aina kasvab. Tallinna linnal on tänavu plaanis jalgratta- ja kergliiklusteedesse investeerida kuue miljoni euro ringis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu on hüppeliselt kasvanud renditeenuste hulk, juurde on tulnud nii renditõukerattaid kui ka -jalgrattaid. Lisaks on jalgratastel üha rohkem kullerteenuse pakkujaid.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kaasaegne rattatee on a ja o.

"Tallinnal on kavas luua nii uut infrastruktuuri, ehk siis luua täiesti uusi rattateid, näiteks eeskätt Viljandi maantee kandis või Kadriorgu ja Filtri teed ühendav rattatee või Kalaranna ja Reidi tee rattatee või nii mõnigi teine objekt. Samuti seal, kus me toimetame rekonstrueerimise osas, siis kaasaegne rattatee on a ja o," lausus Novikov.

Tallinna Rattastrateegia 2028 üks autoritest Raul Kalvo eristab põhivõrku ja tervisevõrku. Vaid tervisevõrku arendades ei lahenda ära probleeme, kuidas saada rattaga turvaliselt tööle, kooli või kauplusesse.

"Inimesed, kes sõidavad rattaga, jalutavad või sõidavad autoga, tajuvad linnaruumi navigatsiooni seisukohalt samamoodi. Need tänavad, mis lähevad otse punkti a ja b vahel, kus on suur koormus liiklusele, on lihtsalt loogilistes kohtades ja kui me seal ei paku turvalisust, siis me jätame oma töö tegemata," rääkis Kalvo.

Mõni päev tagasi löödi kopp maasse Männiku ja Vabaduse puiestee ristmikul, kuhu rajatakse kergliiklejatele mõeldud tunnel. See on osa pikemast kergliiklusteest, mis ühendab Pärnu maanteed Viljandi maanteega. Projekti kogumaksumus on 3,2 miljonit eurot. Raul Kalvo peab sellist investeeringut ebaproportsionaalseks.

Raul Kalvo arvas, et sama ressurssi võiks kasutadal kesklinnas. "Kasvõi tehke Kristiine ristmik turvaliseks. See tõstaks üleüldist turvalisust märksa rohkem," märkis Kalvo.

Lisaks uute kergliiklus- ja jalgrattateede rajamisele on linnal plaanis ka ajutised ohutuslahendused, näiteks Narva maanteele, Pärnu maanteele ja Estonia puiesteele.