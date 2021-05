Tallinn ja Utilitas ostsid lisaks 5,4 protsenti Tallinna Vee aktsiaid

Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 14,2 eurot iga aktsia kohta, teatas Tallinna Vesi börsile.

Ülevõtjad omandavad aktsiad võrdsetes osades – Tallinna linn omandab 541 917 A-aktsiat ning Utilitas omandab 541 917 A-aktsiat.

Tallinna linn ja OÜ Utilitas alustasid ühise kohustusliku ülevõtmispakkumisega 13. aprillil ning pakkumise tähtaeg saabus 17. mail kell 15:00 Eesti aja järgi. Ostuhinna tasumine ja aktsiate ülekandmine toimub 25. mail.

Pakkumise avaldamisele eelnevalt kuulus Tallinna linnale 10 469 565 Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustas ligikaudu 52,35 protsenti kõigist ettevõtte A-aktsiatest. Tallinna Veele kuulub üks B-aktsia, mis ettevõttele oma aktsiana aktsionäri õigusi ei anna ning mille kohta on ülevõtjad kokku leppinud, et see tühistatakse.

Utilitasele kuulus eelnevalt 3 530 435 Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustas ligikaudu 17,65 protsenti kõigist ettevõtte A-aktsiatest. Kokku omasid ülevõtjad 13. aprilli seisuga 14 miljonit Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustas 70 protsenti kõigist ettevõtte A‑aktsiatest.

Väärtuspäeva järgselt kuulub ülevõtjatele kokku 15 083 834 Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustab ligikaudu 75,42 protsenti kõigist ettevõtte A-aktsiatest ning nendega esindatud häältest.