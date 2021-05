SAPTK uurib, kas piirangute kehtestamine üldkorraldusega oli õiguspärane

SAPTK-i juhataja Varro Vooglaid ütles ERR-ile, et esitas kohtule tuvastamiskaebuse selle kohta, kas üldkorralduse vormiga piirangute kehtestamine on korrektne juriidiline vorm või mitte. Vooglaiu sõnul takistab üksikaktiga piirangute kehtestamine õiguskantslerit viimast läbi põhiseaduslikkuse järelevalvet.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitas kolmapäeval Tallinna Halduskohtule ka kaebuse, mis vaidlustab valitsuse korralduse välitingimustes toimuvatele avalikele koosolekutele kehtestatud piirangute osas.

Vooglaid märkis, et kaebuse esitamine oli hädavajalik. "Kui me mõtleme nii, et me elame demokraatlikus õigusriigis siis sõnavabadus ja õigus meelt avaldada on kaks kõige olulisemat poliitilist õigust üldse," lausus Vooglaid.

"Me oleme näinud seda, kuidas valitsus kergekäeliselt surub maha kodanike õigust meelt avaldada. Esiteks surutakse seda maha kehtestades sellised piirangud, mis on teadusliku aluseta ja mittevajalikud. Me teame, et välitingimustes viirus praktiliselt ei levi. Ja teiseks - kui inimesed ikkagi meelt avaldavad, siis saadetakse peale eriüksuslased ja suured politseijõud koos koertega," rääkis Vooglaid.

"On näha, et püütakse saavutada sellist olukorda, kus valitsuse poliitika kohta ei saakski meelt avaldada," sõnas ta.

Vooglaiu hinnangul oleks valitsus võinud poliitilistele meeleavaldustele teha kogunemispiirangute kehtestamisel erandi.

Vooglaiu kaebus oli ajendatud aprillis Tallinnas Toompeal toimunud valitsuse ja NETS-i eelnõu vastastest meeleavaldustest. Sel ajal olid avalikud koosolekud küll lubatud, aga osalejate arv ei tohtinud ületada 10 inimest rühmas ning tagatud pidi olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.