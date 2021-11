Riigikohtunik: valitsuse üldkorraldused ei saa olla nii ulatuslikud

Valitsuse üldkorraldused, millega on kehtestatud koroonapandeemia ajal erinevaid piiranguid ja reegleid, peaks olema piiratuma ulatusega, ütles riigikohtunik Ivo Pilving.

"Kusagil on valitsusel piir selle instrumendi kasutamiseks," rääkis riigikohtu halduskolleegiumi esimees Pilving neljapäeval peetud pressikonverentsil. Tema sõnul on selleteemalised vaidlused juba kohtutes ja need peaks tõe välja selgitama.

Valitsuse üldkorraldus on haldusakti eriliik, millega kehtestatud piiranguid saab kohtus vaidlustada ainult iga inimene eraldi ning vastav kohtuotsus ei laiene kõigile piirangu objektidele, vaid ainult selle vaidlustanud isikule.

Üldkorralduste laialdast kasutamist on kritiseerinud endine õiguskantsler Allar Jõks.

Uudis on täiendamisel.