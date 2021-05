Läti parlament: pealtvaatajad peavad saama jäähoki MM-ile

Läti parlamendierakond Uus Konservatiivne Partei (JKP) tegi ettepaneku lubada vaktsineeritud inimesi MM-ile pealtvaatajatena.

Parlament toetas partei ettepanekut ja tegi valitsusele ülesandeks vastu võtta asjakohased eelnõud. Otsuse poolt hääletas 48 saadikut, vastu oli 40 saadikut. Üks parlamendisaadik jäi erapooletuks.

Teiste riikide fännid võivad MM-il tehniliselt võttes osaleda, kuid peavad arvestama rangete kriteeriumitega. Pole täpselt veel teada, millised dokumendid nad peavad esitama, teatas LSM.

Meistrivõitluste korraldajad ütlesid, et Läti ja Kanada vaheline mäng peetakse veel tühjade tribüünide ees. Parimal juhul võivad fännid tribüünidele pääseda esmaspäevast.

Viroloog Uga Dumpis ütles, et parlamendi otsus oli hämmastav.

"Haiglas töötava inimesena ei saa ma aru. Haiglad on patsiente täis ja raske on ette kujutada, kuidas sellist üritust saab koos pealtvaatajatega ohutult läbi viia. See pole arusaadav ajal, mil lapsed ei saa koolis käia," ütles Dumpis.

Jäähoki maailmameistrivõistlused toimuvad 21. maist kuni 6. juunini.