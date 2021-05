Kagu-Eesti puidufirmad vaatavad tööjõupuuduse tingimustes robotite poole

Võrumaa kutsehariduskeskuse juures tegutseva puidu- ja mööblitöötlemise kompetentsikeskuse Tsenter juhataja Mart Nilsoni sõnul on loomulik, et tööstustes teevad üha enam lihtsama tööd ära robotid.

"Huvi on järjest kasvav, sellepärast et nii väiksemad kui suuremad ettevõtted on tegelikult jõudnud selle teadmiseni, et robotid on abilised ja võivad leevendada mõningaid tööjõupuudujääke, tõsta efektiivsust ja anda panus automatiseerimisse," rääkis Nilson.

"Rutiinsed tööd on mõtet anda masinatele ja inimesi pigem õpetada ja motiveerida tegema rohkem väärtust lisavate töödega ehk siis loomingulisema poolega. Robotite rakendamine ei kaota iseenesest töökohti, vaid muudab nende iseloomu."

Nilson ütles, et koostöörobotid on taskukohased ka väikematele ettevõtetele.

"Kindlasti on kõigil mingi võimalus, odavamad robotid ei maksa sadu tuhandeid, siin on kõigil mingi võimalus olemas. Kõige olulisem selle juures on eesmärgipüstitus ja korrektne juurustuskava, lihtsalt roboti ostmine ei lahenda midagi."

Mööblitootmis ettevõtte Wermo juhatuse liige Raul Vene kinnitas, et robotite soetamine aitaks tootmist paremini organiseerida.

"Lõppkokkuvõttes tõstab see toodangu mahtu ja ma ei näe, et me kuskilt otsast eriti tänastes tööjõutingimustes tööjõudu vähendama hakkaksime. Loomulikul tahaksime ju tootmist kiiremaks, efektiivsemaks, stabiilsemaks ja robot on üks vahend selleks."