Toitlustus- ja teenindusettevõtted on hädas oskustöötajate leidmisega

Piirangutest vabanenud ettevõtted on hädas oskustöötajate taasleidmisega, sest kuigi Eestis on üle 50 000 töötu, on toitlustus- ja teenindusvaldkonda kandideerijaid vähem kui varasematel aastatel. Ühelt poolt on töötajad kriisi ajal valdkonda vahetanud, teisalt peavad ettevõtjad põhjuseks ka heldeid töötutoetusi.

Toitlustuskohad otsivad küll abikäsi igal kevadel, ent sel aastal on olukord eriti kehv. Kui teenindajate kohad saab tudengitega suvel täidetud, siis pandeemia ajal ära läinud oskustöölised on justkui tööturult haihtunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on praegu puudu üheksa kokka ja kümmekond oskustega teenindajat. Aktiivsed tublid inimesed on leidnud tööd erinevates sektorites, meie kokad sõidavad Wolti, töötavad telefonipoes, on ehitusele läinud, nii et erinevatesse kohtadesse inimesed liiguvad," rääkis Gustav Cafe tegevjuht Priit Reiman.

Lisaks oskustöölistele on endiselt palju puudu ka just lihttöölisi nii poeleti taha, lattu kui ka tööstusesse. Neile ametikohtadele ei jõudnud ka need, kes piirangute ajal töö kaotasid. Näiteks ehituspood Decora varasematel kevadetel nii suurt tööjõupuudust pole tundnud.

"Töötukassa poolt makstavad toetused on nii pikalt ja nii suured, et need ei motiveeri inimest asuma tööle. Nad lepivad küll vähesemaga, aga neil on piisavalt pikk aeg ringi vaadata ja olla ja nad ei olegi reaalses elus valmis tööle asuma," ütle Decora tegevdirektor Eike-Tubli Müür.

Töötukassa maksab koondatud või tähtajalise lepinguga tulnud töötutele esimesed sada päeva 60 protsenti palgast ja edasi vastavalt kindlustusstaažile vähemalt pooleks aastaks 40 protsenti töötulust.

Seda hüvitist saavad praegusest 53 000 töötust rohkem kui kolmandik. Ülejäänud saavad taotleda vaid töötutoetust, mis on 292 eurot.

"Ma täitsa usun, et on selliseid, kes ütlevad, et ma praegu pigem olen töötu. Võib olla, et mõni inimene hüvitise tõttu ei taha tööle minna, tahab puhata natukene. Aga ma alati mõtlen, kas seal veel on mõni asi, mida tööandja võiks pakkuda, mis talle selle töö atraktiivsemaks teeb," kommenteeris töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli.

Töötuse määr oli selle aasta esimeses kvartalis 7,1 protsenti.