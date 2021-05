Jaapani tervishoid ei tule toime uue koroonalainega

Koroonaviiruse epideemia tõttu on Jaapani tervishoiusüsteem ülekoormatud. Kriitikud leiavad, et olümpiamängud tuleb ära jätta.

Jaapani suurlinna Osakat räsib koroonaviiruse epideemia. Osaka on Jaapanis suuruselt kolmas linn ja asub Tokyost ainult kahe tunnise rongisõidu kaugusel. Osaka meditsiinitöötajad kurdavad, et tervishoiusüsteem on ülekoormatud, teatas AP.

"Osaka meditsiinisüsteemid on kokku kukkunud," ütles kohalik elanik Kazuyuki Akita.

Osakas vajas eelmisel nädalal viiruse pärast haiglaravi umbes 15 tuhat inimest. Ainult 12 protsendile jätkus aga haiglakohti.

Jaapanis on palju erahaiglaid. Erahaiglad on koroonaviiruse epideemiaga võitlemiseks ette valmistamata ja liiga väikesed. Haiglaravi vajavad inimesed peavad jääma seetõttu koju.

Mitmed Jaapani meedikud väidavad, et nad ei suuda rahuldada olümpiamängude võimalikke tervisevajadusi.

Epideemia laieneb ja vaktsineerimine on aeglane. Vähem kui kaks protsenti kogu elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud.

Peaminister Yoshide Suga juhitud valitsuse populaarsus väheneb. Suga nõuab, et olümpiamängud korraldatakse ohutult. Hiljutised küsitlused näitasid aga, et 60-80 protsenti jaapanlastest ei toeta mängude korraldamist.

Siiani pole ühtegi viidet, et olümpia tühistatakse. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et mängude korraldamist edasi ei lükata.

"Kui sel suvel olümpiamänge ei korraldata, siis need tühistatakse, mitte ei lükata edasi," ütles ROK-i asepresident Richard Pound.

Valitsus plaanib vaktsineerimist kiirendada. Esmaspäeval avatakse kaks suurt inokulatsioonikeskust. Reedel anti kasutusluba ka Moderna koroonavaktsiinile.

Jaapani majandus on maailmas suuruselt kolmas. Eespool on ainult USA ja Hiina majandused.