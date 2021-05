Nädalavahetusega leidis endale vaktsineerimisaja üle 30 000 inimese

Vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles ERR-ile, et laupäeva hommikust, kui uued ajad avati, kuni esmaspäeva hommikuni tehti 30 874 vaktsineerimisbroneeringut, neist 18 756 aega pandi kinni Harjumaale. Enamik broneeringuid sai teha 31. maiga algavasse nädalasse, lisas Seer.

"Ida-Virumaa piirkonnaga tuleb jätkuvalt tööd edasi teha ning nende vaktsineerimishuvi- ja soostumust kasvatada. See on piirkond, millega me tegeleme," kinnitas Seer.

Lähiaja vaktsiinitarnetest rääkides ütles Seer, et esmaspäeval riiki saabuv Pfizeri tarne on juba ära jaotatud. Sel nädalal on Eestisse oodata 43 290 doosi Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini, 8400 doosi Moderna vaktsiini (28. mail) ja 4800 doosi Jansseni vaktsiini (28. mail).

Vaktsineerimise korraldamise töörühma edasine taktika vaktsineerimisaegade avamisel sõltub Seeri sõnul sellest, milliseks lähipäevadel nõudlus vaktsiini järele kujuneb.