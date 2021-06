Tuleval nädalal saabub Eestisse 54 000 vaktsiinidoosi

Tuleval nädalal on Eestisse oodata 54 030 koroonaviiruse vastast vaktsiinidoosi.

Sotsiaalministeeriumist öeldi ERR-ile et uuel nädalal on oodata 45 630 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, mis saabuvad esmaspäeval, 7. juunil. Lisaks on reedel ehk 11. juunil tulemas ka 8400 doosi Moderna vaktsiini.

AstraZeneca ja Jansseni vaktsiine uuel nädalal Eestisse ei tarnita.

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer selgitas möödunud nädalal, et Pfizer/BioNTechi 7. juuni tarne pidi esialgu 10 000 doosi võrra suurem olema. Samas tarnitakse lubatud doosid järgnevatel nädalatel siiski Eestisse.