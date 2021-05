Meduza portaali omanik: oleme muuutunud liiga tuntuks ja heaks

Välismaise mõjuagendi staatus tähendab piiranguid, ohte, vähenevat auditooriumi ja ka reklaamiraha. Näiteks peab Meduza iga oma uudise juurde lisama mitu korda suuremas kirjas teabe, et nad on mõjuagendid. Oht sellisele agendile kaastööd teha tähendab isiklikku riski, aga näiteks intervjueeritavate puhul ka õiguslikku vastutust.

"Välismaise mõjuagendi jaoks sisu loomine teeb intervjueeritavast samamoodi mõjuagendi, kes tegutseb ebasõbralike riikide huvides. Mõelgem. Venemaa tunnistas meid välismaiseks mõjuagendiks, sest asume Lätis ja töötame ebasõbralike riikide huvides. Keda siis Venemaa loeb ebasõbralikuks riigiks? Nimekirjas on ju praegu ainult USA ja Tšehhi. Seega näitab Venemaa, et tal sõpru pole. Tal on kas talle alluvad, temast sõltuvad riigid, või vaenlased. Sõbrustama me pole kahjuks veel õppinud. Meie väljund on Venemaa ja see seletab kõik," ütles Timtšenko.

"Oleme muutunud liiga populaarseks, liiga kuulsaks ja tuntuks. Liiga heaks, et meid edasi taluda. Vene riigil pole vaja ajakirjanikke, kes oskavad teha oma tööd ja teevad seda hästi ja kes suudavad kaasata suurt auditooriumi. Meduza portaalil on kuus 12-15 miljonit unikaalset külastajat. Nii suurt lugejaskonda, mida pole Kremlil võimalik kontrollida, pole Venemaale vaja," lausus ta.

Meduza tegutseb kuuendat aastat Lätis ja on võimalikeks piiranguteks nii sisuliselt kui ka tehniliselt ka valmistunud - Meduza ei tähenda ainult portaali, vaid ka paljusid erinevaid sotsiaalmeediakanaleid.

"Lätis on Meduza staap - tehniline teostus, disainerid ja juhtkond minu isikus. Meie erikorrespondendid on kogu aeg töötanud Venemaal. Peaaegu kõigil meediaväljaannetel, kes ei tegutse oma maal, on üks puudus, mis võib viia tõsiste tagajärgedeni - selle töötajad ei asi oma keelekeskkonnas. Kuid Riias on siiski päris palju venekeelset elanikkonda," rääkis Timtšenko.

Venemaal antakse välja palju head ajakirjandust, kuid selle auditoorium on väike. Et Venemaal toimuvat mõista, peab teadma tausta ja võrdlema paljusid erinevaid allikaid, kuid selleks napib paljudel nii oskusi, kogemust kui ka aega.

"See on oskus, mida pole inimestel igapäevaelus just eriti vaja. See on uudiste ja ajakirjandusliku materjali kasutamise professionaalsus. Suurele auditooriumile on vaja, et räägitaks lühidalt, arusaadavalt ja huvitavalt olulisest ja põnevast. Midagi sellist ei suuda Venemaa kanalid pakkuda. See, mida nemad peavad tähtsaks, tegelikult pole seda. Ja mida nemad peavad huvitavaks, ei ole tegelikult huvitav," kõneles Timtšenko.

Venemaa kapseldub üha rohkem endasse, ehitab müüre ja ei soovi sõpru, leiab Timtšenko. Sellesse võtmesse sobitub ka välismaise mõjuagendi staatus.

"Need inimesed, kes räägivad, et tugev võim on hea. Ja et kõik see, mis toimub Venemaal, on õige, võiksid mõelda, kas te tõesti soovite elada must-valges maailmas, kus välismaalasega suhtlemist peetakse kahtlaseks, kus raha saamist isegi oma välismaal elavalt sugulaselt käsitletakse reetmisena. Kus inimesi, kes osalevad rahumeelsel meeleavaldusel pekstakse ja pekstakse rängalt. Minu meelest on väga tähtis mõista üht - Venemaa sulgub üsna kiiresti ja hoogsalt ülejäänud maailmast iseendasse. Inimesed, kel pole midagi varjata, ei pea ju end eraldama," lõpetas Timtšenko.