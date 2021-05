Euroopa suurim kinnisvaraarendaja ostab ära oma konkurendi

Euroopa suurim kinnisvaraarendusettevõte Vonovia omandab konkurendi Deutsche Wohnen 18 miljardi euro eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tekkinud ettevõtte turuväärtus on 47 miljardit eurot.

Berliinis on eluasemeüürid olnud madalamad kui teistes Euroopa linnades ja üüriküsimus on olnud poliitikutele üks meelisteemasid. Berliini linnavalitsus külmutas oma otsusega üüritasemed viieks aastaks, kuid Saksa konstitutsioonikohus leidis, et see ei saa olla linnavõimu pädevuses.

Berliinis on 85 protsenti korteritest üürikorterid.