Kiik: tõenäoliselt kaob maskikohustus juuni keskel

Kiik ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et midagi päris kindlat veel väita ei saa, sest tuleb jälgida viiruse levikut ning vaktsineeritute hõlmatuse kasvu.

"Juuni keskpaik saab olema see koht, kus tõenäoliselt on võimalik see samm astuda," ütles Kiik ja lisas, et maskikohustus asendub soovitusega avalikus kohas suu katta, kasutades selleks muu hulgas ka visiiri.

Minister selgitas, et Balti riikide võrdluses on Eestis viiruse leviku olukord kõige parem, kuid võrreldes Põhjamaadega on veel palju vaja pingutada, et nakatumise tase alla saada.

Kiik lisas, et kui suvel hakkab Eestis ja Euroopa Liidus eeldatavasti nakatumine veelgi enam langema, siis mujal maailmas pole viiruse levikus suurt langust ette näha. Maailma rahvastikust on ministri sõnul vaktsineeritud umbes kümnendik.

"Küll see pandeemia üks hetk saab ka mujal maailmas kontrolli alla /---/, aga me ei ole täna seal," sõnas minister ja täpsustas, et sel suvel tasuks reisida vaid kodumaal või Euroopa Liidus.

Lisaks kutsus Kiik inimesi üles vaktsineerima ja lisas, et vaktsiiniaega saab broneerida ka telefoninumbril 1247.

Pfizer/BioNTechi 7. juuni tarne vähenes 10 000 doosi võrra

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer selgitas, et kolmapäeva hommikul oli pakkuda ligi 2000 vaba vaktsineerimisaega ning uusi aegu lisandub järkjärguliselt juurde.

Nädalavahetusel suurt hoogbroneerimist enam plaanis teha pole, ütles Seer ja lisas, et 7. juunil saabub Pfizer/BioNTechi vaktsiine lubatust 10 000 doosi vähem. Seetõttu tuleb ennekõike arvestada vajadusega inimestele teine doos ära teha ja uusi aegu nii palju ei lisandu.

Kiik täpsustas, et järgnevatel nädalatel tarnitakse need 10 000 doosi siiski Eestisse, kuid nad ei jõua esialgu lubatud kuupäeval.

Seer nentis, et hetkel on nõudlus Eestis vaktsiinide järgi suurem kui pakkumine. "Vaktsineerimiskeskused on töös, ajad on broneeritud, inimesed tulevad kohale ja kiirustame n-ö rahulikult," sõnas ta.

Möödunud nädalal tuvastati Eestis Brasiilia tüve juht

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp sõnas, et eelmisel nädalal registreeriti Eestis ühel nakatunul Brasiilia tüvi, kuid praegu tundub, et sellelt inimeselt pole nakkus kellelegi edasi levinud.

Sepa sõnul on peamisteks murekohtadeks jätkuvalt Ida-Virumaa ja ka Valgamaa, kus viiruse levik on suur. Valgamaal on nakatumiskordaja R tõusnud ka üle ühe, lisas Sepp.

Ka terviseamet on Sepa sõnul seisukohal, et varsti tuleks maskikohustus kaotada. "On loogiline, kui nakatumine langeb, tuleb teha leevendusi ka maskikandmise piirangu osas," lisas ta.