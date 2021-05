BLM-i asutaja lahkus organisatsiooni juhatusest

Cullors juhtis BLM-i kuus aastat. Neljapäeval teatas Cullors, et ta tahab keskenduda oma raamatu- ja teletehingule. Seetõttu taandub ta organisatsiooni aktiivsest juhtimisest.

"Lõin infrastruktuuri ja vundamendi, et saaksin lahkuda. Tundub, et aeg on õige," ütles Cullors.

Cullorist kritiseeritakse samas priiskava elustiili pärast. Cullorsi sõnul pole tema lahkumine aga kriitikaga seotud.

"Need olid parempoolsed rünnakud, mis üritasid mind diskrediteerida. Ma ei hooli sellest, mida parempoolsed minust arvavad," ütles Cullors.

Eelmisel kuul ostis Cullors mitme miljoni dollari eest maja, kus on kolm magamistuba, millel on eraldi külalistehoov ja avar tagahoov.

Cullorsi kodus on suurepärane kanjonivaade ja läheduses on ka mets. Maja asub Los Angeles. Suur tagahoov on ideaalne koht meelelahutusteks või vaikseks mõtlemiseks, kirjeldas maja kinnisvaraagentuur. USA postiindeksi aruande kohaselt on piirkonnas 88 protsenti elanikest valged. Mustanahalisi on 1,8 protsenti.

"BLM kogus eelmisel aastal annetustena 90 miljonit dollarit. Pole teada, kas organisatsioon maksab Cullorsile, kuna BLM-i rahandus on läbipaistmatu," teatas AP.

Cullors ja BLM ütlesid, et toetavad perekondi ilma avalikke teateid ja dollarite summasid avaldamata.