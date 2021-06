BLM-i aktivistid võrdlevad palestiinlaste olukorda USA rassiprobleemidega

Hiljutisel New Yorgis Iisraeli - vastasel meeleavaldusel lehvisid Palestiina lipud, millel oli loosung: "Me ei saa hingata alates 1948. aastast". Loosung oli seotud sotsiaalse õigluse liikumise Black Lives Matter (BLM) loosungiga: "Ma ei saa hingata".

"BLM on solidaarne palestiinlastega. Oleme liikumine, mis on pühendunud kolonialismi lõpetamisele kõigis vormides, ja jätkame Palestiina vabastamise pooldamist (oleme seda alati teinud. Ja teeme seda alati)" teatas BLM Twitteris.

BLM-i toetus Palestiinale tõi USA-s kaasa ajaloo suurimad meeleavaldused Iisraeli vastu. Kongressis toetavad samuti mitmed vasakpoolsed demokraadid avalikult Palestiina nõudmisi.

Missouri osariigi kongressisaadiku Cori Bushi poliitiline identiteet sündis rahutustes, mis järgnesid 2014. aastal, kui valge politseinik tappis mustanahalise teismelise Michael Browni.

Kui Hamas alustas Iisraeli pommitamist, püüdsid Bush ja tema vasakpoolsed kolleegid USA poliitilise diskursuse Iisraelil palestiinlaste poole nihutada.

"Mõne tunni jooksul tappis Iisraeli armee Gazas ühe palestiinlaste perekonna neli põlvkonda. Palestiinas toimub veresaun ja see on inimõiguste katastroof. Peame kohe Iisraeli rahastamise lõpetama. Maailm jälgib meid," ütles Bush 18. mail.

BLMI-i aktivistid võrdlevad kodanikuõiguste võitlemist USA-s Palestiinlaste olukorraga. "BLM-i tegevus USA-s on Palestiina võitlusele oluline," teatas aktivist Russell Rickford Voxi veebisaidil.

USA president Joe Biden toetab Iisraeli. "Kuni see piirkond pole üheselt öelnud, et nad tunnistavad Iisraeli õigust eksisteerida iseseisva juudi riigina, pole rahu," ütles Biden.

Siiski peab Biden üha rohkem arvestama vasakpoolsete demokraatidega. Kongressisaadik Rashida Tlaib kritiseeris Bideni toetust Iisraelile. Biden proovis hiljem Tlaibiga lepitust leida.

"Ma tahan teile öelda, et ma imetlen teie intellekti ja imetlen teie muret nii paljude inimeste pärast," vastas Biden Tlaibi kriitikale.

Iisraeli huvide esindajad väidavad, et BLM-i ja palestiinlaste võrdlus on vale. BLM-i teema on rassiküsimus, palestiinlaste küsimus puudutab aga territooriumi.

Hiljutine Gallupi küsitlus näitas, et kolmveerand ameeriklastest suhtus Iisraelisse positiivselt. Palestiina poolt oli ainult 30 protsenti ameeriklastest.

USA välispoliitika Lähis-Idas jääb samaks ja jätkatakse Iisraeli toetamist. Kuid suurlinnade tänavatel on toon muutunud, teatas The Times.