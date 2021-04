BLM-i asutaja ostis 1,4 miljonit dollarit maksva häärberi

"Patrisse Cullors ostis maja, kus on kolm magamistuba, millel on eraldi külalistehoov ja avar tagahoov," teatas The Sun.

Cullorsi uues kodus on suurepärane kanjonivaade ja läheduses on ka mets. Maja asub Los Angeles.

Suur tagahoov on ideaalne koht meelelahutusteks või vaikseks mõtlemiseks, kirjeldas maja kinnisvaraagentuur.

USA postiindeksi aruande kohaselt on piirkonnas 88 protsenti elanikest valged. Mustanahalisi on 1,8 protsenti.

"BLM kogus eelmisel aastal annetustena 90 miljonit dollarit. Pole teada, kas organisatsioon maksab Cullorsile, kuna BLM-i rahandus on läbipaistmatu," teatas AP.

Cullrosi sõnul möödus tema lapsepõlv vaesuses. Oma mälestusteraamatus meenutab Cullors, et teda kasvatas üksikema. Tal oli kolm õde-venda ja nad elasid vaeses piirkonnas.

"Cullors on kaalunud kinnisvara ostmist ka Bahamal asuvasse ülieksklusiivsesse kuurorti. Kinnisvara omavad seal näiteks Justin Timberlake ja Tiger Woods," teatas New York Post.

Cullors asutas BLM-i koos Alicia Garza ja Opal Tometiga 2013. aastal.