Läti jääb vaktsineerimises Eestist, Leedust ja Soomest maha

Lätis on vähemalt ühe doosi koroonaviiruse vaktsiini saanud veerand elanikest, Leedus 36 protsenti ja Soomes ligi 44 protsenti elanikest. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 34,9 protsenti elanikkonnast.

Reedel vaktsineeriti Lätis 17 253 inimest, kellest 7535 said esimese vaktsiiniannuse ja 9718 teise, vahendas BNS.

Kokku on Lätis esimese kaitsesüsti saanud 481 768 inimest ja mõlemad 229 338 inimest. See tähendab, et vähemalt ühe annuse on saanud 25,5 protsenti elanikkonnast ja mõlemad 12,15 protsenti.

Viimase ööpäevaga tuvastati riigis 306 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 11 COVID-19 haiget, teatas laupäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta langes 278,9 juhtumini, mis on kõige madalam näitaja alates mullu 24. novembrist. Veel 19. mail oli see näitaja 448,8.

Viimase ööpäeva jooksul tehti 10 929 testi, millest 2,8 protsenti osutus positiivseks. Lätis on kogu pandeemia vältel andnud positiivse koroonaproovi 132 918 inimest, neist on surnud 2370.

Leedus suri ööpäevaga koroonaviirusega üheksa inimest

Esimese doosiga on Leedus viimase ööpäeva jooksul vaktsineeritud 16 720 inimest, teise doosi sai 12 553 inimest, vahendas LRT.

Kokku on Leedus vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle miljoni inimese, ehk 36 protsenti rahvastikust. Vaktsineerimiskuur on läbitud 570 777 inimesel ehk 20,9 protsendil rahvastikust.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 522 uut koroonanakkuse juhtu, teatas laupäeval riigi statistikaamet. Ööpäevaga suri üheksa koroonanakkusega inimest, kirjutas BNS.

Alates pandeemia algusest on Leedus positiivse koroonaproovi andnud 273 866 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 4245 inimest.

Soomes on ühe doosiga vaktsineeritud 44 protsenti elanikest

Soomes on saanud esimese koroonavaktsiini doosi 43,7 protsenti elanikest ehk veidi alla 2,43 miljoni inimese, edastas laupäeval terviseamet.

Ööpäevaga tehti Soomes umbes 31 500 kaitsepookimist koroonaviiruse vastu, vahendas BNS.

Kaks vaktsiiniannust on saanud veidi alla 478 000 soomlase ehk üheksa protsenti elanikkonnast.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 125 uut koroonanakkuse juhtu, teatas Soome terviseamet.

Viimase kahe nädala jooksul on registreeritud 2464 koroonajuhtu, mida on 399 võrra vähem kui eelnenud kahel nädalal, vahendas BNS.

Soomes on positiivse koroonaproovi andnud ühtekokku üle 92 300 inimese, neist on surnud 948.