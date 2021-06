Soome taastab töörände Eestiga, ent reisida võib üksnes lennukiga

Soome pikendas riiki sisenemise piiranguid 27. juunini kõigile reisijatele, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25. Soome reisimiseks on sellisel juhul kohustuslik jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. See nõue laieneb ka Eestile, kus nakatumisnäit on neljapäevase seisuga 138.

Küll aga nõustus Soome tegema järgmisest nädalast erandi töörändele Eestiga, mis tähendab, et emmas-kummas riigis tööl käijad ei pea eneseisolatsiooni jääma. Samas aga võivad Soomes töötavad eestlased või Eestis töötavad soomlased reisida alates 7. juunist kahe riigi vahet üksnes lennukiga.

"Aga mitte veel laevaga," toonitas välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer. "Eks me peame nüüd soomlastega veel suhtlema ja arutama, aga esmane info on, et nad on mures tervisekontrolli töökoormusele vastupidavuse pärast, kui väga suur hulk inimesi hakkab liikuma. Tuleb soomlastega edasi rääkida, mis need mured täpselt on ja mida saaks teha."

Soome meremehed nõuavad laevaliikluse taastamist

Suvine laevaliiklus naaberriikidega on vaja kiiremas korras taastada, muidu jäävad tuhanded meremehed lõplikult töötuks, hoiatavad ametiühingud Soome valitsust.

Suvine turismihooaeg on laevaliiklusele elulise tähtsusega, ent praeguseks on reisijatearvud kahanenud pea olematuks. Ametiühingud leiavad, et reisimisele kehtestatud nõuded on tehtud liialt keeruliseks ja bürokraatlikuks: reisimiseks on vajalik vaktsineerimistõend või kinnitus haiguse läbipõdemisest, kui neid pole, tuleb esitada negatiivne koroonaproovitulemus ning teha kordustest pärast Soome saabumist.

Kui suvi jääb turismis vahele, kaotavad meremehed töö. Reisilaevadel töötab umbes 4800 soome meremeest, muudel laevadel veel umbes 1800 meremeest. Suurem osa reisilaevade personalist on olnud juba üle aasta koroonapandeemia tõttu tööta.

Ametiühingute sõnul on karantiininõuded neile ebainimlikud: laevadel töötajad peavad testimiskohustuse tõttu jääma vähemalt kolmeks ööpäevaks karantiini iga vahetuse järel.

Samas leiavad meremehed, et turvaline reisimine oleks juba praegu võimalik, sest nii eakad kui ka muude riskirühmade esindajad saavad juuni lõpuks kahe doosiga vaktsineeritud ning praeguseks on juba 70 protsenti neist vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud. Mujal Euroopas on reisimine vaba riikide vahel, kus nakatumisnäit on alla 75 kahe nädala jooksul 100 000 kohta, ent Soome on seadnud selleks piiriks 25. Meremeeste hinnangul peaks Soome juhinduma ülejäänud Euroopa piirarvust.

Laevaliiklus on Soomele olulise tähtsusega: enne 2020. aastat jätsid laevareisijad riiki üle 900 miljoni euro aastas.