Läti ombudsman taunib vaktsineerimise edendamiseks loterii korraldamist

Läti rahvusringhäälingu telekanal küsis Jansonsilt hinnangut valitsuse kavale korraldada inimeste vaktsineerima toomiseks loterii. Ombudsmani hinnangul oleks seline tegevus ebaeetiline, vahendas portaal lsm.lv.

Kõiki ühiskonna gruppe tuleks avalikus kommunikatsioonis kohelda viisil, et nad mõistaksid vaktsineerimise vajalikkust ja läheksid seetõttu kaitsesüsti tegema, rõhutas Jansons. Inimestele ei peaks selle eest altkäemaksu pakkuma või neid ähvardama, et nad kaotavad võimaluse osaleda mingitel üritustel, lisas Läti õigusvahemees.

Vaktsineerimisega seotud pöördumiste Läti ombudsmani büroole on viimasel ajal kolmekordistunud, sealhulgas küsitakse ka kohustusliku vaktsineerimise kohta, vahendas Läti rahvusringhääling.

Jansonsi hinnangul tegid võimud kõige suuremad vead koroonapandeemia esimese laine ajal, kui mitu ministrit esinesid halvasti läbimõeldud kommentaaridega. Seetõttu on avalikkus nüüd ettevaatlik valitsuse initsiatiivide suhtes.

Samas on ombudsman varasemalt leidnud, et riik võib määrata mõnede ühiskonna gruppide kohustusliku vaktsineerimisega, kuid selleks on vaja muuta mitmeid seadusi. Läti valitsus on põhimõtteliselt otsustanud anda tööandjatele õiguse vallandada töötajad, kes ei esita 15. septembriks koroonasertifikaati. See tähendab, et vaktsineerimine muutub kohustuslikuks meditsiinis, sotsiaalhoolekandes ja haridusasutustes. Otsuse vastavust põhiseadusele veel kaalutakse.

Vaktsineerimise kiirendamiseks plaanitakse Lätis korraldada augustis rahaliste auhindadega loteriisid.