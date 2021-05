NATO piirab Valgevene diplomaatide ligipääsu peakorterile

"Me oleme otsustanud piirata Valgevene personali ligipääsu NATO peakorterile," ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.

Üks anonüümsust palunud NATO ametnik ütles, et privilegeeritud ligipääsu kohtumistele ei ole enam viiel Valgevene saadikul, nende seas suursaadikul.

"Nad saavad endiselt siseneda, aga ainult külastajatena, kellel on päevaluba ja saatja," ütles ta, kirjeldades protokolli, millest peavad kinni pidama mitteametlikud külastajad.

Valgevene ei ole NATO liige, kuid sel on alates 1998. aastast alliansi juures diplomaatiline esindus. See on osa Euroopa-Atlandi partnerlusnõukogust, mis koordineerib liitlaste ja mitteliikmete koostööd kriisijuhtimise ja relvastuskontrolli valdkonnas.

Esmaspäevane otsus on suuresti sümboolne, kuid peegeldab Lääne pahameelt president Aleksandr Lukašenko otsuse peale sundida Ryanairi reisilennuki dissidendi vahistamiseks maanduma.

"Me taunime reisilennuki sundmaandumist Minskis. Me kutsume korraldama sõltumatut rahvusvahelist uurimist," ütles Stoltenberg, tervitades osa EL-i ja NATO liikmesriikide sanktsioone Minskile. "Samuti ütleme selgelt, et see ei ole ainult miski, mis rikub riiklike norme ja reegleid, vaid see on ka otsene rünnak väljendusvabaduse ja vaba ning sõltumatu meedia vastu."

NATO peakorter võõrustab 14. juunil tippkohtumist, kus osaleb teiste riigipeade seas ka USA president Joe Biden. Kohtumise päevakorras on kõrgel kohal Venemaa, mis on Valgevene peamine liitlane.