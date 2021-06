Saksa välisminister: pall NATO-ga suhete parandamiseks on Moskva käes

NATO on valmis dialoogiks Venemaaga, kuid pall selleks on praegu Moskva käes, ütles Saksamaa välisminister Heiko Maas teisipäeval.

"Meie sõnum on selge: me oleme valmis dialoogiks ja oleme teinud ka ettepanekuid, kuid paremate suhete võti peitub selgelt Moskvas," rääkis Maas ajakirjanikele enne videokonverentsi oma NATO kolleegidega.

Maas kordas NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnu, kes ütles esmaspäeval, et allianss jätkab Moskvaga dialoogi otsimist, jätkades samas õppusi kaitse eesmärgil.

"Me oleme selleks, et vältida konflikti ja sõda. Kuid parim viis selleks on saata selge sõnum igale võimalikule vastasele, et kui ühte liitlast rünnatakse, on kogu allianss tema taga," sõnas Stoltenberg.

Stoltenberg edastas oma sõnumi reaktsioonina sellele, et Venemaa kavatseb aasta lõpuks saata NATO piiride lähedale uusi sõjaväeüksusi juurde. Moskva põhjendas seda otsust sõjalise tegevuse kasvuga Venemaa lääneserva lähistel.

Stoltenberg omakorda ütles, et NATO on kasvatanud oma õppusi ja suurendanud valmisolekut vastuseks Venemaa sekkumisele Ukrainas ning Venemaa sõjaväe suurenenud kohalolekule Läänemerel, Kaliningradis ja Mustal merel.

NATO liikmesriikide liidrid kohtuvad kahe nädala pärast Brüsselis.