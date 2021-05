Lavrov: Venemaa vastab Euroopa Liidu uutele vaenulikele sammudele

"Me teame, et Euroopas on küllaga neid, kes mõistavad meie riigile vastandumise suuna tulutust ja arvestame sellega, et terve mõistus lõpptulemusena võidab ning me saame asuda töötama välja uut tasakaalustatud suhetemudelit, mis tugineb rahvusvahelisele õigusele," ütles Lavrov esmaspäeval Vene-Euroopa Liidu suhete konverentsil.

Lavrov ütles, et võrdõiguslikule ja ausale koostööle on Venemaa avatud.

"See ei tähenda, et uued ebasõbralikud sammud, katsed rääkida jõupositsioonilt ja sekkuda siseasjadesse jäävad vastuseta," märkis Vene välisminister.

Tema sõnul selliseid samme valmistatakse ette, sellest räägitakse juba avalikult.

"Kuid vastus sellele tuleb vääramatult," ütles Lavrov.