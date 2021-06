Lavrov süüdistas lääneriike silmakirjalikkuses

Lavrovi kommentaarid avaldati vene keeles päevalehes Kommersant ja inglise keeles ajakirjas Russia in Global Affairs.

"Ilma igasuguse tagasihoidlikkuseta nimetasid Washington ja Brüssel end demokraatia, rahu ja julgeoleku kaitsjateks. Eelkõige teatasid nad kavatsusest rakendada sanktsioone demokraatia toetamiseks kogu maailmas," kirjutas Lavrov.

Lavrovi kommentaarid avaldati mõni päev pärast Euroopa Ülemkogu tippkohtumist. Ülemkogul lükati tagasi Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ettepanek uue Moskva- suunalise kontakti loomiseks. Sealhulgas tippkohtumise võimalus Vladimir Putiniga, teatas Politico.

Oma kommentaarides kritiseeris Lavrov Euroopa Liidu liikmesriikide liidreid. Lavrovi hinnangul alluvad Euroopa juhid USA presidendile Joe Bidenile.

"Euroopa pealinnad võtsid kohe arvesse Suure Venna (USA) meeleolu. Nende avalduste põhisisu on see, et nad on valmis oma suhteid Moskvaga normaliseerima, kuid alles pärast seda, kui Venemaa muudab oma käitumist. Tundub, et tegemist oleks laulukooriga, kes laulab nii nagu peavokalist käsib," ütles Lavrov.

Lavrov süüdistas läänt silmakirjalikkuses. Lavrovi hinnangul toimus 2014. aastal Ukrainas riigipööre, mida toetasid USA NATO ja Euroopa Liit.

Lavrov märkis, et Venemaa ei paindu kunagi lääneriikide sanktsioonide survel.

"1990. aastate lõpust pole olnud ühepoolseid järeleandmisi ja neid ei tule kunagi. Kui soovite meiega koostööd teha, tuleb meiega maha istuda ja leppida kokku õigete lahenduste ja kompromisside leidmiseks," kirjutas Lavrov.

Lavrov kordas ka Putini üleskutset ÜRO julgeolekunõukogu viie alalise liikme tippkohtumiseks. Viis alalist liiget on Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ja USA.