Putini ja Lukašenko kohtumine luksusjahil tekitab Venemaal küsimusi

"Venelased, kes teenivad kuus 10 000- 40 000 rubla (136-545 dollarit) on ilmselt uhked selle üle, et Putinil on 30 miljoni väärtuses jaht," kirjutas üks Twitteri kasutaja sarkastiliselt.

Venemaa sõltumatu telekanal Dozhd teatas 31. mail, et jaht ehitati Türgis ja Venemaa valitsus ostis selle 2011. aastal. Putin oli siis peaminister. Telekanal märkis ka, et Putin ja India peaminister Narendra Modi kohtusid samal laeval 2018. aastal.

Putini väidetavat rikkust on viimastel aastatel meedias palju kajastatud.

Ametlikult oli Putini 2020. aasta teenistus 136 000 dollarit. Ametlikult kuulub Putinile ainult tagasihoidlik korter, kolm nõukogudeaegset autot ja väike haagissuvila. Haagise sai Putin päranduseks oma varalahkunud isalt.

Putinit kahtlustatakse siiski tohutu varanduse omamises.

2012. aastal oli Boriss Nemtsov kaasautoriks raportile, milles loetleti üles mitmed Putinile väidetavalt kuuluvad reaktiivlennukid, käekellad, lossid ja jahid, teatas Rferl.

Aruandes viidati ka 54-meetrisele jahile, mis kirjelduste järgi oli sama alus, kus Putin võõrustas Lukašenkot.

Aruandes öeldi veel, et "Kremli laevastiku" lipulaevaks on viiekorruseline laev, mis on varustatud mullivannide, vahtrapuust sammaste ja marmorist vannitoaga.

Kremli väitel Putinil puudub hiiglaslik varandus.

"Putinil pole luksust vaja. Tema jaoks pole see lihtsalt lahe," ütles kremlimeelne ajakirjanik Dmitri Kiseljov.