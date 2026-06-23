X!

Lavrov: oleme valmis rahukõnelusi igal ajal jätkama

Välismaa
Venemaa välisminister Sergei Lavrov
Venemaa välisminister Sergei Lavrov Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA
Välismaa

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles 23. juunil, et Moskva on igal ajal valmis Ukrainaga rahukõnelusi pidama, vahendas Venemaa meediaväljaanne Interfax.

Lavrovi väide järgnes teatele, et USA president Donald Trump soovitas president Volodõmõr Zelenskil Venemaa vastu "julgemalt" tegutseda.

"Oleme valmis (rahukõnelusi - toim) igal ajal jätkama sealt, kus need pooleli jäid," ütles Lavrov Interfaxi teatel.

Need kommentaarid on vastuolus Lavrovi vaid kaks nädalat varem antud signaaliga, et sõja käigu määravad pigem arengud lahinguväljal, mitte diplomaatia.

Venemaa välisminister lisas, et tema ootuste kohaselt põhinevad selliste kõneluste tingimused Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Trumpi kokkulepetel, mis saavutati nende kohtumisel Alaskal 2025. aasta augustis.

Venemaa peamine nõudmine läbirääkimisteks on olnud Ukraina vägede lahkumine idapoolsest Donbassi piirkonnast, mille Kiiev on välistanud.

Moskva hiljutised signaalid avatusest rahukõnelustele langevad ajale, mil Euroopa ametnikud arutavad, kes peaks esindama Euroopat võimalikel tulevastel läbirääkimistel Venemaaga.

Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik pidasid 11. juunil Venemaaga kõnelusi niinimetatud E3 formaadis ning Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa peanõunik pidas Moskvaga eraldi vestluse otsese diplomaatilise kanali avamiseks.

Zelenski on varem öelnud, et aken Venemaaga rahukõnelusteks on avatud kuni 2026. aasta talveni, mil Moskva eeldatavasti intensiivistab taas rünnakuid Ukraina kriitilise energiataristu vastu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Kyiv Independent

Samal teemal

Suur Sõnameister

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:23

Viipekeelsed uudised

21:20

Neel jõudis WTA turniiril veerandfinaali

21:19

Jaanipäeva traditsioonid on ajas palju muutunud

21:19

Vald otsustas Kuressaare jaanipäeva suurpidustuse tasuliseks muuta

21:19

Jaanipäeval sajab hoovihma

20:55

VAATA OTSE | Ronaldo lõi avapoolajal kaks väravat ja läks Eusebiost mööda Uuendatud

20:10

Genor Raag tuli Soome meistrisarja etapil kolmandaks

20:07

Lavrov: oleme valmis rahukõnelusi igal ajal jätkama

19:46

Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks

19:24

Aktuaalne kaamera kell 19:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:10

Telegraph: Venemaa viib õhutõrjesüsteeme rindejoonelt Moskvasse Uuendatud

22.06

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

12:53

Alar Karis teatas, et ei kandideeri teiseks ametiajaks presidendiks Uuendatud

13:38

Meedia: Ukraina sai Trumpilt heakskiidu Venemaad jõulisemalt survestada

22.06

Alaealisi vägistanud Reigo Jürgenson saadeti seitsmeks aastaks vangi

07:19

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

22.06

Kataris plahvatas hiiglaslik LNG-tehas

22.06

Euroopat tabanud kuumalaine ajal kerkib õhutemperatuur kohati 44 kraadini

22.06

Sõja 1580. päev: Ukraina ründas Venemaa olulist sõjatehast Uuendatud

10:21

USA peatas sanktsioonid Iraani vastu

ilmateade

SPORT

21:20

Neel jõudis WTA turniiril veerandfinaali

20:55

VAATA OTSE | Ronaldo lõi avapoolajal kaks väravat ja läks Eusebiost mööda Uuendatud

20:10

Genor Raag tuli Soome meistrisarja etapil kolmandaks

19:46

Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks

loe: kultuur

16:35

Arvustus. Mis tunne on külastada kunstniku mõttemaailma?

15:12

Arvustus. Rämeduse kiituseks

13:21

Esimest korda toimuv Italy Unexpected soovib murda Itaaliaga seotud stereotüüpe

11:07

Arvustus. Esmalugemine ja ülelugemine

loe: eeter

11:18

Bianca Rantala: Saksamaa koolisööklas on vett raskem saada kui õlut

10:52

Kuulajahääletusel hinnati kaunimaks Heldur Karmo sõnad laulule "Unustuse jõel"

09:52

Raadio 2 kutsub teisipäeval jaanijooksule

22.06

Eva Luigas: võõrliike ei saa hinnata ilu järgi, vaid mõju järgi loodusele

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (23.06.2026 18:00:00)

18:00

Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi

18:00

Käitlejad tahaksid ühekordseid e-sigarette põletades taaskasutada

22.06

Päevakaja (22.06.2026 18:00:00)

22.06

Kunstnik Tõnis Jürgens teeb Brüsselis katsetusi vana filmitehnikaga

22.06

Jaanipäeva eel kasvab hoogsalt grillimiseks mõeldud liha müük

22.06

Lastearstid soovivad toitumisalase märgistuse süsteemi kasutuselevõttu

22.06

Saatse saapa uus ümbersõidutee valmib sügiseks

22.06

Eestisse jõudis esimene Saksamaalt ostetud keskmaa õhutõrjesüsteem

22.06

Raadiouudised (22.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo