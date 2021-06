Venemaa võimud pidasid kinni teisegi opositsioonipoliitiku

Võimud on lähenevate parlamendivalimiste eel asunud teisitimõtlemist agaralt maha suruma. Vaid veidi varem oli kinni võetud teine opositsiooniaktivist Andrei Pivovarov, kes tõsteti esmaspäeva õhtul maha Peterburist Varssavisse teele sättinud lennukist.

Gudkovi vahistamisest teatas Twitteris tema isa Gennadi, kes on välismaal elav endine opositsioonipoliitik.

Isa sõnul põhjendati Dmitri Gudkovi vahistamist maksmata üüriga.

"Kättemaksuhimulised ja pisikesed kurikaelad on mu riigi vallutanud ja hävitavad normaalseid inimesi," ütles endine seadusandja Gennadi Gudkov.

Gudkovi ähvardab süüdimõistmisel kuni viieaastane vabaduskaotus.

Varem teisipäeval oli Vene politsei otsinud läbi Gudkovi Moskva-lähedase kodu ning tema sugulaste ja liitlaste kodud.

"Ma ei tea, milline oli ametlik põhjus. Tegelik on selge," teatas Gudkov Telegramis.

Venemaa praeguste võimukandjate vastaste sõnul on Gudkovi (41) ja Pivovarovi (39) vahistamine osa hirmutamiskampaaniast, mis on suunatud Putini kriitikute vastu.

Avatud Venemaa direktor Pivovarov istus Peterburis lennukisse ja see valmistus juba õhku tõusma, kui politsei pardale tuli ja ta kaasa viis.

Öösel otsiti läbi tema Peterburi korter ja aktivisti vastu algatati kriminaaljuurdlus koostöö eest "ebasoovitava organisatsiooniga", ütles Pivovarovi meeskond Facebookis.

Pivovarovi advokaat Sergei Badamšin kinnitas kriminaalasja algatamist, kuid keeldus detaile avaldamast. Süüdimõistmise korral ootab Pivovarovit kuni kuueaastane vanglakaristus.

Avatud Venemaa, mille asutas eksiilis elav oligarh ja Kremli kriitik Mihhail Hodorkovski, teatas eelmisel nädalal, et lõpetab tegevuse kaitsmaks liikmeid süüdistuste eest. Avatud Venemaa kuulutati 2017. aastal Venemaal "ebasoovitavaks" organisatsiooniks.

Euroopa Liit on nõudnud Pivovarovi viivitamatut vabastamist. EL-i hinnangul kinnitab vahistamine mustrit, kus kodanikuühiskonna, opositsiooni, kriitiliste häälte ja sõltumatute meediakanalite ruum Venemaal aheneb.

Opositsionääri vabastamist on nõudnud ka inimõigusorganisatsioon Amnesty International.

Esmaspäevast lendu opereerinud Poola lennufirma LOT teatas, et lennuk oli juba ruleerimisrajal, kui lennujuhtimiskeskus andis sellele korralduse parkimispiirkonda naasta. Poola on asunud juhtumis selgust looma.

"See on ebatavaline samm, sest kui venelased tahtsid selle isiku kinni võtta, võinuks nad seda teha juba enne pardaleminekut. Küsimus on, miks seda tehti just tol hetkel," rääkis Poola asevälisminister Piotr Wawrzyk riiklikule telekanalile TVP.

Putini juhtiv kodumaine oponent Aleksei Navalnõi mõisteti veebruaris kaheks ja pooleks aastaks vangi väidetava omastamise eest. Navalnõi enda sõnul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

Võimud on asunud lammutama ka tema poliitilist võrgustikku. Navalnõi korruptsioonivastane fond tõdes, et võimud on septembrikuiste valimiste eel valinud karmima stsenaariumi. "Nad kõrvaldavad poliitiliselt areenilt kõik," märkis fond.