Aab: mul on soe soovitus Laanetile vaadata kärpeplaanid üle

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et ministeeriumite esitatud kärpekohad vaadatakse sügisel üle nii, et ei peaks reatöötajaid koondama. Kaitseminister Kalle Laanetil (RE) soovitab Aab otsida alternatiivse 270 kaitseväelase koondamisele.

Saatejuht Toomas Sildam küsis Aabilt, kas Keskerakond on nüüdseks harjunud koos Reformierakonnaga valitsema. "See koostöö pidi hakkama kiiresti laabuma. Me saime ta suhteliselt kiiresti käima," vastas Aab.

Rääkides 60 miljonilisest kärpest, mille valitsus tegi ministeeriumidele ülesandeks kärpida, ütles Aab, et kokkuhoidu võib alati otsida ja kui riiki saab valitseda kokkuhoidlikumalt, siis on see mõistlik.

270 kaitseväelase koondamise kohta ütles ta, et tema seda ei toeta. "See ei ole kõige parem plaan. Ma ütlen selle selgelt välja. Mul on soe soovitus kaitseministrile, vaadaku need read üle," ütles Aab.

"Ma väga loodan, et sellesse kokkuhoidu vaadatakse uuesti sisse ja otsitakse alternatiivseid võimalusi. Ma soovitaksin ka rahandusministril vaadata üle koos ametnikega kaitseministeeriumi eelarve," lisas Aab.

Samuti on Aabi jaoks küsitav kaitseväeorkestri kärpekääride vahele panemine. "Kui alustatakse orkestrist, siis ma küsiksin, mis on see põhjus. Orkestritel on sümbolväärtus," sõnas ta.

Aab kinnitas, et sügisel tuleb vaadata ministeeriumite esitatud kärpekohad üle. "See kokkuhoid on tehtav niimoodi, et me ei lähe reatöötaja kallale," sõnas Aab.

Rääkides õlitehase ehitusest ütles Aab, et praegu ei ole ametlikku otsust keegi muutnud. "Põhimõtteliselt on võimalik sellega edasi minna," lausus Aab.

"Tõsine probleem on põlevkivi põletamine elektrienergia saamiseks, see ei saa igavesti kesta," märkis ta.

Vastates küsimusele, kui tõsine konkurent on Ida-Virumaal EKRE, ütles Aab, et tõsine, aga mitte väga tõsine. "Tundub veidi meeleheitlik toetuse otsimine. EKRE on tulnud selleks, et jääda pikaks ajaks Eesti poliitikasse. Neil on kindel valijagrupp, kui on neid inimesi, siis ei saa eitada, et neil on toetus erinevates piirkondades."

Toomas Sildam küsis, kas Mailis Reps on Keskerakonnale selgitanud, mida täpsemalt kujutab tema juhtum, mida politsei uurib.

Aab tõdes, et ta teab asjast sama palju kui tavaline Eesti inimene, olles selle kohta lehest lugenud. Ta tõdes, et kui mõni väärtegu leiab tõestust, siis see väärib karistust. Samas kutsus Aab üles inimesi Repsi enneaegselt süüdimõistmast.

"Kui grillitakse inimesi tükk aega mingi kahtlustusega ja ei jõuta süüdistuseni, siis ei ole asi hea," sõnas Aab.