Jaak Aab ei osale presidendivalimiste esimeses voorus

Ülle Madisele toetusallkirja andnud sotsiaaldemokraat Jaak Aab ei osale kolmapäeval presidendivalimistel, sest tema lennuplaan tehti ümber ja ta ei jõua hääletuseks riigikogusse.

SDE kommunikatsioonijuht ütles ERR-ile, et Aab toetab endiselt Madiset, kuid temast sõltumata muudeti lennuplaani, mis ei võimalda tal esimeses voorus Madisele häält anda.

Varem on teatanud samuti Madisele toetusallkirja andnud Vilja Toomast, et tema ei osale, sest viibib Prantsusmaal lapse pulmas.

Ülle Madise ülesseadmisele presidendikandidaadiks andis oma allkirja 75 riigikogu saadikut. Presidendi äravalimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 saadiku toetust.

Riigikogu erakorralise istungi alguses registreeris end kohal olijaks 89 saadikut. Puudus 12.

Lisaks Aabile ja Toomastile ei olnud istungi alguses saalis kohal Arvo Aller, Rain Epler, Mart Helme, Martin Helme, Helle-Moonika Helme, Siim Pohlak, Evelin Poolamets, Anti Poolamets, Jaak Valge ja Varro Vooglaid.

Hommikul ütles EKRE saadik Anti Poolamets, et EKRE saadikud saali ei tule. Üks EKRE saadik, Rene Kokk siiski erakorralise istungi alguseks end kohale registreeris.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et Keskerakonna seitse saadikut tulevad kolmapäeval presidendivalimisteks küll riigikogu saali kohale, kuid hääletussedeleid välja ei võta.