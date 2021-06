Tallinna Ülikool peab vajalikuks maskikandmiskohustuse jätkamist

Tallinna Ülikooli kommunikatsioonispetsialist Sulev Oll põhjendas ülikooli otsust sellega, et maskikandmine pole küll kohustuslik, aga see on rangelt soovituslik olukordades, kus viibitakse mitmekesi pikemaajaliselt ühes ruumis.

"Tsiteerides meie peaministrit: "Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski. Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maski kandmise kohustust teatud olukordades nõuab."

Arvestades ka olukorda, kus eelmisel nädalal viibis nakkusohtlikul perioodil ülikoolis kolm nakatunut, leidsime, et meie kõigi ohutuse huvides on rangelt soovituslik teatud juhtudel jätkata kaitsemaski kandmist," ütles Oll.

Tartu Ülikooli avalike suhete peaspetsialisti Kaja Karo sõnul tugineb Tartu Ülikool otsuste langetamisel valitsuse juhistele.

"Ülikooli üldine seisukoht on, et jälgime valitsuse üldisi juhiseid. See tähendab, et ülikoolis on tänasest maskikandmine vabatahtlik. Loomulikult võtame arvesse, et üritusel või olukordades, kus ventilatsioon on kehv või inimesed on liiga tihedalt ühes ruumis koos, on maski kandmine ikkagi vajalik. Sellistel juhtudel on üksuse juhil ka õigus maskikandmine kohustuslikuks teha. Muidu meil mingeid rangemaid piiranguid ei ole."

TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul lähtub ülikool piirangute seadmisel samuti valitsuse ettekirjutistest.

"Tallinna Tehnikaülikool jälgib valitsuse ettekirjutusi ning ei plaani nõuda karmimaid piiranguid. Maski kandmine on siiski väga soovituslik ja ülikool pakub jätkuvalt õppehoonetes tasuta maske."