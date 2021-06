Tartus kasutasid paljud võimalust taas maskita poodi ja restorani minna

Pärast poolt aastat maskikohustust sai kolmapäeval poodi või restorani sisse astuda ilma maskita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas näiteks teenindajatelt võib tööandja maski kandmist nõuda.

"Meil on antud täitsa vaba valik, et need, kes soovivad kanda, need kannavad. Meil hetkel ongi enam-vähem pooleks, osad kannavad, osad mitte. Need, kes on vaktsineeritud, on otsustanud selle eest ära võtta," ütles Cafe Trugge'i teenindusjuht Marion Kukk, kes ise jätkab siseruumis maski kandmist.

"See on on ka võib-olla seepärast, et ma pole veel vaktsineeritud ja ei tunne end veel täiesti kindlalt," selgitas ta.

Tartu kaubamajas kandsid kolmapäeva keskpäeval umbes pooled inimesed maski.

"Lihtsalt harjumusest," ütles Virve, kellel oli maskikohustuse kadumine ununud. "Juba tahaks seda ära võtta. Ega ma siis ei kanna enam. Ma olen vaktsineeritud" lisas ta.

"Enda turvalisuse ja teiste heaolu jaoks. Kuidagi me tunneme, et veel võiks äkki kanda natuke aega," ütles Karolina.

"Olukord ei ole otseselt kontrolli all veel. Piirangud leevenevad, aga kuni kõik pole veel kontrolli alla saadud, siis pole mõtet end veel väga vabaks lasta," leidis Erik.

"Olin sunnitud mõnikord isegi veidi pahandada saama. Ma ei suuda korralikult, kui on veel prillid ees. Lihtsalt raske oli maskiga. Nii et väga hästi, kohe tuju on parem. Käisin poes, kohe ostsin midagi," rääkis Irina.

Kui kaubanduskeskuses on ruumi palju, siis bussis on üksteisest distantsi hoida palju keerulisem. Seetõttu on ka valitsus öelnud, et kui kuskil veel maski kanda, siis tasub seda teha ühistranspordis.

"Minu meelest täna ei ole oluliselt rohkem neid inimesi, kes ei kanna maske. Maski kantakse ikka edasi. Seda on tore näha," ütles Tartu linnaliini bussijuht Andrus Heinlo.

"Me kabiinis ei pea kandma, seal on sein ees. Kui läheme salongi, siis on tööandja poolt antud maskid, siis paneme maskid ette," selgitas ta, miks bussijuht sõidu ajal maski ei kanna.

Kui mõnes asutuses või üritusel tekib viiruskolle, on terviseametil endiselt õigus nõuda seal maski kandmist.