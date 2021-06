Terviseamet: mask on mujal sama loomulik kui meil riiete kandmine

Terviseamet selgitas vastuses advokaadibüroole, et maskikandmine pole tervisele kahjulik ning mõnel pool maailmas on see sama loomulik kui Eestis riiete kandmine.

Advokaadibüroo Koch ja Partnerid kirjutas mais terviseametile ja valitsusele, et osa lapsevanemaid kaalub koolides kehtestatud maskikohustuse tõttu kohtusse pöördumist. Büroo tõi kirjas välja, et koolid on maskikohustusega lapsi diskrimineerinud ning neile teadaolevatel andmetel võib maskikandmine tervisele olla ka kahjulik.

Nüüd selgitas terviseamet, et maski õigesti kandes ei teki ohtu inimese tervisele. Lisaks on selle kandmisega kaasnev ebamugavus ameti sõnul selgelt vähem koormav kui lapse ja tema lähedaste elule ja tervisele ärahoitav oht.

"Maailmas on mitmeid piirkondi, kus maski kandmine igapäevaselt on niisama loomulik kui seda on meie kliimavöötmes riiete kandmine," lisas amet.

Lisaks võib ameti sõnul nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) järgi epideemia olukorras lasteasutusi või koole sulgeda ning kehtestada neis asutustes ka muid liikumisvabaduse piiranguid.

"Perioodil, kus koolide täielik sulgemine ei olnud epidemioloogilist olukorda arvestades proportsionaalne, olid kehtestatud liikumisvabaduse piirangud (sh keeld liikuda kooli territooriumil ilma maskita), mis olid vastavuses ohu tõsidusega sellel hetkel," seisab vastuses.

Täpsemalt reguleerib seda ameti sõnul NETS-i paragrahv 28, kus on sätestatud nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise aspektid.

Lisaks lähtuti maskikohustuse kehtestamisel koolides ka valitsuse korraldusest "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud". Selle järgi pidid kõik inimesed, kes on vanemad kui 12-aastased avalikes siseruumides kandma maski.

Kohustus ei laienenud neile, kellel polnud tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik maski kanda.

"Eelnev tähendas, et õppehoonetes võisid liikuda üksnes õppurid, kes järgisid maski kandmise kohustust. Seega oli piiratud üksnes õppetöö läbiviimine n-ö kontaktõppe ehk vahetult õppehoones kohapeal viibimise vormis. Muud õppetöö korraldamise vormid ei olnud piiratud ning muus vormis õppetööl osalemisel ei pidanud õppija kandma maski," lisab amet.