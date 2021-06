Kiik: koroona teine laine on läbi saamas

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas, et koroona teine laine või kriisi faas on järk-järgult läbi saamas. Nakatumisnäit on juba mitmendat nädalat vabalanguses, mis võimaldab suve muretult veeta.

"Kõik märgid näitavad, et ees ootab ilus, terviseküllane, suhteliselt piirangutevaene suvi," teatas Tanel Kiik terviseameti pressikonverentsil, lisades, et haiguse sesoonsus ja üha kasvav vaktsineeritus on koosmõjus nakatumisnäidu sisuliselt vabalangusesse lükanud.

Kiige sõnul võib Eesti oma tabeli järgi uue nädala alguseks kollasesse faasi jõuda, nakatumiste arvud ööpäevas võivad kukkuda alla saja.

Langustrendi jätkudes võib nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul langeda selle nädala lõpuks alla 150. Sellega liigub Eesti EL-i skaalal kõrge nakatumismääraga riikide seast keskmise nakatumisega riikide sekka. Madala riskiga riikide sihttase on kuni 25 nakatunut 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul, sinna võib Eesti jõuda juuli alguseks või keskpaigaks, kui praegune vähenemise tempo jätkub ka edaspidi.

Eesti vaktsineerimistempo on umbes 30 000 inimest nädalas. Selle nädala lõpuks peaks käes olema 500 000 inimese piir, juuni lõpuks pooled täisealised ning juuli lõpuks juba 70 protsenti täiskasvanutest, juhul kui vaktsiine jagub ja inimeste huvi püsib senisel tasemel.

Eesti koroonasertifikaat vajab uuendamist

Kiik ütles, et Euroopas reisimiseks ühtlustatakse koroonapassi ehk digitaalse tõendi standardid, mistõttu need, kes juba on jõudnud omale Eesti sertifikaadi läbipõdemise või vaktsineerituse kohta vormistada, peavad seda uuesti tegema, et see ka EL-is kehtiks.

"Anname sellest personaalselt teada," lubas Kiik.

Samuti toonitas ta, et vaatamata ühtsele sertifikaadile on riikide nõuded turistidele seni ikkagi erinevad, mistap tuleks enne välisriiki sõitmist kontrollida üle, millised on sealsed võimalikud karantiini-, testimis- või vaktsineerimisnõuded. Suve jooksul võivad riikide nõuded siiski ühtlustuda.

India tüvi võib Briti tüve üle võtta

Euroopas on üha enam levimas koroonaviiruse India tüvi. Ka Eestis tuvastati seda eelmisel nädalal kahel juhul, mõlemad toodi sisse. Kinnitamisel on ka 17 India tüve kahtlusega koroonaproovi möödunud nädalast ning 11 sellest nädalast. Lisaks tuvastati Eestis esimene Brasiilia tüve juhtum, mis toodi samuti sisse.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on hoiatanud, et India tüvi võib UK tüve leviku Euroopas peagi üle võtta, sest selle levikupotentsiaal on kõrgem.