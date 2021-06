Ida-Virumaa kõrval on koroonasse nakatumine teistest kõrgem ka Valgamaal

Et maakondlik tervishoiujuhtimine kaotati Eestis veel enne maavalitsuste kinnipanekut, on keeruline teha ka põhjalikku analüüsi, miks ühes maakonnas on olukord parem ja teises hullem. Näiteks Valgamaa on kogu Eestis kahe nädala keskmise nakatumisnäidu põhjal teisel kohal. Valgamaal on see number 354 ja sellele järgneval Põlvamaal kaks korda vähem - 166, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei ole Valga vald võtnud enda vedada seda, et panna kõik koolid distantsõppele ja mitte kedagi kooli lubada. Hariduskorralduslikult me ei pea seda õigeks. Tuleb ka mõista seda, et lapsed on liiga kaua olnud tavapärasest õppest eemal. Jälgitakse olukorda - iga juhtum, iga klass, iga pere on ju eraldi vaatluse all. Väga mitmel juhul on ka ettevaatusabinõuna - näiteks Hargla koolis - distantsõpet läbi viidud," selgitas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Ettevõtete kohta avalikku teavet pole, Valga kodulehelt võib aga aeg-ajal lugeda, et üks või teine klass või lasteaiarühm on pidanud koju jääma. Valga valla kodulehele on lisandunud ka haigestumuse statistika.

"Valgas tõusis haigestumine mai algul, aga me nägime ka, et mai keskel - enam-vähem mai kolmandast nädalast - see tõus peatus. Pigem oli selline platoo. Ja täna võime öelda, et Valgamaa haigestumine on selgelt langevas trendis. Kolded olid kaks töökohakollet, üks perekondlik ja ka tervishoiuasutuse kolle," rääkis terviseameti lõuna regiooni juhataja Tiia Luht.

Valgamaal on teistest vähem ka vaktsineerituid. Kuigi Valga haigla korraldab teatud päevadel usinalt massvaktsineerimist, ei saa nad vastutada, et suudavad kõik Valgamaa elanikud ära vaktsineerida. Ajad tulevad täis ja digiloos pole üsna tihti Valgamaal vaktsineerimiskohti saada. Tuleb sõita Tartusse. Otepääl vaktsineerimiskeskust polegi, Tõrvas on abiks olnud erakliinik Medita.

"Tegelikult kättesaadavuse taha, et kui keegi ei saa tulla, pole vaktsineerimine küll takerdunud. Pigem on see piisav selgitustöö," ütles vaktsineerimise töörühma juht, endine Valga haigla juht Marek Seer.

"Asi, millega oleme kokku puutunud, on ikkagi vaktsineerimisvastasus," sõnas Rogenbaum.

Palju vaktsiinisüste on teinud perearstid, eelkõige riskirühmade patsientidele. Nüüd on vaktsineerimine koondunud suurte vaktsineerimiskeskuste kätte. Need keskused asuvad suurtes keskustes, mitte väiksemais linnades.