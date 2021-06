Kolmapäevast kaob maskikohustus

"Tänu Eesti inimeste pingutustele koroonaviiruse tõrjumisel ja aktiivsele vaktsineerimisele on nakkusnäitajad kenasti langenud," ütles peaminister Kaja Kallas.

Kallase sõnul on nakatumine eelmise nädalaga võrreldes langenud 40 protsenti.

"See annab võimaluse muuta koroonaajastu kõige nähtavama nõude – maski kandmise – kohustuslikust soovituslikuks. Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski," lausus Kallas.

"Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maskikandmise kohustust teatud olukordades nõuab," rõhutas Kallas.

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm.

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale jääb terviseametile õigus nõuda maskide kandmist konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse ohutu keskkonna tagamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist. Kuna koroonaviiruse leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi.

Lisaks keskse maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele ei hakata enam keskselt nõudma ka maskikandmise kohustust COVID-19 haige lähikontaktselt, vaid see jääb isiku kohustuseks juhul, kui terviseamet seda nõuab. Lähikontaktse maskikandmise kohustust ei pikendata, kuna järjest kasvab nende inimeste arv, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Arvestades, et terviseameti pädevuses on lähikontaktsete juhendamine, saab praeguste nakkusnäitajate juures läheneda maskikohustuse kehtestamisele individuaalselt.

Valitsuse ei pikenda ka 31. mail lõppenud alkohoolsete jookide öist müügikeeldu.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et alates 14. juunist saab olema koroona digitõendiga lubatud suurüritustele inimesi osalema 3000 siseruumides ja 9000 välisõhus. Kehtivate piirmäärade järgi on ilma digitõendita sisetingimustes lubatud kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimesega üritused.

250 inimesega spordiüritustele saavad Aabi sõnul olema lubatud ka pealtvaatajad.