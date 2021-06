Kaitseliidu võidupüha paraad toimub täismahus

Võidupüha paraadil osalejate arv koos üksuste liikmete, külaliste ja pealtvaatajatega on suurem kui 1000 inimest. Paraadil osalevate kaitseliidu, kaitseväe, jõuametkondade ja liitlaste üksuste isikkooseisu suuruseks on sellest 800 inimest.

Ürituse toimumist toetab ka terviseamet, kellega kaitseliit on ürituse ettevalmistamisel olnud pidevas ühenduses.

Kaitseliidu veebel Peeter Land ütles ERR-ile, et kõik paraadil osalejad teevad enne paraadile minekut koroona kiirtesti. "Tänane plaan on, et Paidesse liikuvatele üksustele tehakse testid, et veenduda, et kõik on terved ja mitte seada ohtu teisi inimesi," sõnas Land.

Landi üleskutse pealtvaatajatele on mitte koguneda väga suurtesse massidesse ja kasutada meetmeid, et mitte olla ohtlikud teineteisele.

Land rääkis, et Kaitseliit korraldab samaaegselt paraadiga Paides ka rasketehnika näituse Pärnu tänaval.

Eelmisel suvel jäi Kaitseliidu võidupüha paraad koroonaolukorra tõttu ära.

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. aastast ja sellega tähistatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919.

Võidupüha on eraisikutele kohustuslik lipuheiskamise päev ning selle tähistamine on tseremoniaalselt seotud jaanipäeva tähistamisega 24. juunil.

Traditsiooniliselt on võidupüha paraad Kaitseliidu korraldada.