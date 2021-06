Väätsa Prügila vahetab omanikku

Väätsa prügilasse palju prügi enam ei mahu. Sellegipoolest pole ettevõtte peamine mure mitte niivõrd ladestusala laiendamine, vaid jäätmete tõhusam sortimine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"No olgem ausad, täna on ikkagi ju sortimine ja liigiti jäätmete taaskasutamine väga väikeses mahus Väätsa Prügilas kombeks. Siin ei ole selleks tehnoloogilist võimekust ega tegelikult ka oskusteavet," rääkis Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Ta leiab, et prügila pidamine pole valla seadusjärgne kohustus, küll aga tuleb rohkem tegeleda jäätmete liigiti kogumisega.

40 protsenti Väätsa Prügila aktsiapakist kuulub Türi vallale, sama palju Paide linnale. Kumbki loodab teenida vähemalt 1,2 miljonit eurot.

Esimene katse prügila vara erastada tehti viis aastat tagasi, kuid see nurjus.

"Huviline, kelleks oli Ragn-Sells ja teiselt poolt konkurentsiamet, kes pidi loa andma, siis ikkagi konkurentsiamet seda luba ei andnud. Ja kohtuvaidlused käivad selles osas, koondumise osas tänase päevani." rääkis Paide linnapea Priit Värk.

Seevastu Järva vald Väätsa osalusest ei loobu, lootes tulevikus rohkem teenida. Vallavolikogu esimees, Väätsa Prügila nõukogu juht Rait Pihelgas leiab, et prügila vajab uut arenguhüpet ja Väätsale võiks kerkida moodne jäätmete käitlustehas.

"Rohepööre on tulemas, on teada, et investeeringud on siia valdkonda tulemas. Tegelikult Väätsa Prügila võiks olla see, kes uusi tehnoloogiaid rakendab," ütles Pihelgas.

Ringmajanduse ekspert Peeter Eek tuletab meelde, et Eesti on võtnud kohustuse suunata nelja aasta pärast ringlusse juba 55 protsenti olmejäätmetest. Kuid paljud omavalitsused pole ikka veel teadvustanud, et sihtarvude täitmise tagamine on ennekõike nende kohustus.

"Nüüd sellise erastamise tähenduses on väga palju küsimusi muidugi, kuidas need ringlusse võtu sihtarvud täidetake, kui kontroll sellise olulise käitluskeskuse üle antakse ära," ütles Eek.